La Arena Roberto Durán celebró como sede de la Copa Panamericana de Clubes USAG Panamá 2026

La exitosa realización de esta primera edición fortalece el desarrollo de la gimnasia panamericana.

Panamá/La Arena Roberto Durán se convirtió en el gran escenario de la Copa Panamericana de Clubes USAG Panamá 2026, un evento que durante cuatro días de competencia reunió a los mejores talentos de la gimnasia del continente.

Gimnastas masculinos y femeninos demostraron su talento y preparación en los diferentes aparatos reglamentarios, entre ellos Suelo, Salto, Barra Fija, Barras Paralelas, Caballo con Arzones, Anillas, Barras Asimétricas y Viga de Equilibrio, ofreciendo un espectáculo de alto nivel técnico para el público presente.

Más allá de la competencia, el campeonato tuvo un importante componente formativo, al brindar a cientos de jóvenes gimnastas la oportunidad de compartir experiencias, medir su nivel frente a atletas de otros países y competir en un escenario que cumplió con los estándares internacionales exigidos para este tipo de certámenes.

Uno de los aspectos más destacados fue la calidad de las instalaciones de la Arena Roberto Durán, que recibió elogios de atletas, entrenadores y delegaciones por las condiciones ofrecidas para el desarrollo del torneo. El recinto acogió a representantes de 22 países del continente, consolidándose como un escenario de primer nivel para el deporte internacional.

Este reconocimiento confirma el crecimiento de Panamá como sede de grandes eventos deportivos y evidencia la capacidad del país para organizar competencias de talla continental con altos estándares de calidad.

La exitosa realización de esta primera edición fortalece el desarrollo de la gimnasia panamericana y abre el camino para que Panamá, con el respaldo del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), continúe siendo elegida como anfitriona de futuros campeonatos internacionales, impulsando el crecimiento de sus atletas y consolidando el posicionamiento del deporte panameño en el continente.

Con información de Federación Panameña de Gimnasia.