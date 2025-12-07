Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025 | ¿Cuántas medallas ganó el Team Panamá y en qué lugar quedó?

Cosecha importante de medallas por parte del Team Panamá en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025.

Panamá/La delegación de Panamá ha culminado su participación en los XX Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025 con un rendimiento sobresaliente.

El Team Panamá aseguró un total de 36 medallas, este impresionante registro incluye 7 preseas de oro, 8 de plata y 21 de bronce. En la tabla del medallero ocupó el puesto 9 de once delegaciones.

La Gimnasia Artística emergió como una de las disciplinas más fuertes, contribuyendo con tres medallas de oro y varias preseas de plata y bronce. En esta área, la gimnasta Alyiah Danais Lide De Leon se llevó el oro en la prueba Individual general Femenina, y sumó una plata en Suelo Femenina.

Otra gran estrella fue Karla Andrea Navas Boyd, quien se colgó el oro en Salto Femenina. Además, el equipo femenino de Gimnasia Artística también conquistó una medalla de oro. Hillary Alexandra Heron Soto aportó una plata en Barras Asimétricas Femenina y un bronce en la Viga de equilibrio Femenina,.

Los deportes de combate y el atletismo también dejaron su huella dorada:

• Lucha: La medalla de oro fue para Ángel Eduardo Cortés Bonilla en la categoría Libre 86 kg Masculina,. En la Lucha Libre 53 kg Femenina, Yusneiry Najai Agrazal West obtuvo la medalla de bronce.

• Judo: Nemesis Candelo se coronó con el oro en la categoría -48 kg Femenina,. El Judo sumó varios bronces adicionales, obtenidos por Lilian Elyss Cordones Ruíz (-52 kg Femenina), Bernabé Vergara (-60 kg Masculina), Ronal Abrahaam Gonzalez (-73 kg Masculina) y Alexis Harrison (-81 kg Masculina).

• Atletismo: Chamar Abdul Chambers Gutierrez consiguió la presea dorada en la prueba de 800 m Masculina,. En la pista, Diddier Antonio Rodriguez Ruiz logró una plata en los 3,000 m con obstáculos Masculina, mientras que Cristal Chenoa Cuervo Rogers se llevó la plata en los 400 m Femenina.

• Surf: La surfista Verónica Correa destacó al obtener una medalla de oro en Bodyboard Femenina,. En las categorías masculinas, Edwin Núñez ganó una plata en Bodyboard Masculina, y Edonays Caballero Checa sumó otra plata en Sup Race Masculina. Kai Cristóbal Gale Grani completó el medallero del Surf con un bronce en Shortboard Masculina.

Otras medallas importantes fueron logradas en diversas disciplinas:

• Boxeo: La delegación de Boxeo obtuvo un total de tres medallas de bronce. Cristofer Filos Vargas consiguió la plata en la categoría 60 kg Masculina, y los bronces fueron para Eduardo Teodoro Beckford Chambers (70 kg Masculina) y Luis Carlos Pachay Santos (55 kg Masculina).

• Taekwondo: Panamá cosechó dos medallas de bronce, gracias a Karoline Stephanie Castillo Meneses (-49 kg Femenina) y Daniela Rodriguez (Individual reconocido Femenina).

• Kickboxing: Esta disciplina aportó tres bronces a través de Adrian Antonio Athanasiades Vasquez (-71 kg Masculina), Samuel Antonio Diaz Tejada (-57 kg Masculina), y Yanissa Colombia Castrellon Mayorga (-48 kg Femenina).

• Futsal: El equipo masculino de Futsal se hizo con la medalla de plata.

• Natación: Bernhard Tyler Christianson Christianson ganó una medalla de bronce en los 200m pecho Masculina.

• Deportes de Equipo y Combate Secundarios: En Tiro Deportivo, la pareja Taylor E. / Gonzalez P. logró el bronce en Skeet Mixta. En Karate, Alberto Gálvez Ortega sumó un bronce en Kumite -67 kg Masculina. En Esgrima, Arturo Isaac Dorati Ameglio ganó el bronce en Espada Individual Masculina. El equipo masculino de Bowling también obtuvo una medalla de bronce.

• E-Sports: Incluso en los deportes electrónicos, Panamá sumó dos bronces: uno para el equipo en Dota 2 y otro individual para Michael Lawson Payan en E-Football individual Masculina.