Juegos Panamericanos: Costa Rica se despega de Panamá en el medallero

La costarricense Andrea Carolina Vargas revalidó este miércoles el oro panamericano de los 100 metros vallas femeninos en los Juegos de Santiago-2023.

Vargas, que fue campeona cuatro años atrás en la cita de Lima, volvió a imponerse sobre la mojada pista del estadio Nacional con un tiempo de 13.06 en un apretado final con la cubana Greisys Lázara Roble.

La cubana, cinco veces campeona nacional, se quedó con la plata a solo 0.03 de la ganadora mientras la estadounidense Alaysha Johnson completó el podio a 0.13.

Vargas, de 27 años, inauguró el palmarés de Costa Rica en el atletismo de Santiago en una carrera que se disputó con la pista húmeda y una ligera lluvia.

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La delegación de Costa Rica se mueve a la posición 17 en el cuadro de medallas, con un total de seis medallas, cuatro de ellas de bronce una de plata y una de oro.

Por parte de Panamá han sumado un total de cinco preseas cuatro de bronce y una de plata, los panameños están en el puesto 20 de la tabla.