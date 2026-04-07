Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 | Atletas panameños fueron recibidos en la presidencia

Panamá/La cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 ya se siente, y este lunes tuvo un momento especial con la visita de jóvenes del Team Panamá al Palacio de las Garzas, acompañados por Antón, la carismática mascota del evento.

Lejos de un acto formal, la jornada estuvo marcada por la cercanía y la emoción. Los atletas compartieron, rieron y recorrieron espacios icónicos como el Salón Amarillo y el Salón de los Tamarindos, conectando no solo con la historia del país, sino también con el significado de representar a Panamá.

La delegación reunió talento de múltiples disciplinas: en natación, el abanderado Raúl Antadilla y Zuriel Leguísamo; en gimnasia, Aylin Goom; en golf, Daniel Hylton y Pablo Brenes; en ajedrez, André Méndez; en esgrima, Itza Castillo; en triatlón, Raquel Sucre y Abdiel Best; en atletismo, Franklin Rodríguez y Geraldine Vásquez; en taekwondo, Sebastián Lasso y Amira Grira Vargas; en tiro con arco, Nicolás Sucre y Daniela Chamorro; en surf, Víctor Camarena y Laura Bal; y en flag football femenino, Valentina Rodríguez.

Más que una visita, fue un impulso anímico en plena preparación. El Team Panamá sigue afinando detalles con un objetivo claro: competir al máximo nivel y dejar su huella en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Con información de COP.