Reacciones de Karla Navas luego de colgarse el oro en el Campeonato Panamericano de Gimnasia

Panamá/Desde el Figali Convention Center de la ciudad de Panamá, la gimnasta panameña Karla Navas escribió una página dorada para el deporte nacional al conquistar la medalla de oro en la final femenina de salto durante el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2025.

Visiblemente emocionada, Navas compartió sus primeras impresiones con la enviada especial de TVMAX, Gabriela Gómez, luego de subir a lo más alto del podio ante su público.

“Estoy muy feliz. Esto es por mi país, por mi familia, por todas las personas que nos han estado apoyando en este recorrido. Cada trabajo, cada llanto, cada esfuerzo valió la pena. Hoy se dio la recompensa: llevarme el oro”, expresó con orgullo la atleta canalera.

La medalla obtenida tiene un significado especial, no solo por el resultado deportivo, sino porque se trata de la primera vez que Panamá acoge un Panamericano de gimnasia, lo que incrementó la carga emocional del momento.

“Fue una sensación distinta a cualquier otra medalla que he ganado. Estar en el podio aquí, en mi país, fue increíble. Sentí que iba a llorar, pero me contuve. Representar a Panamá y sentir ese apoyo en casa es algo que no se puede describir”, comentó Navas.

Un salto trabajado con entrega y evolución

Aunque reconoce que ha mejorado en diversos aparatos, Karla Navas dejó claro que el salto ha sido una prioridad en su preparación, y fruto de ello llegó el éxito.

“He trabajado muchísimo en salto junto a mis entrenadores. Hemos probado muchas técnicas distintas y hoy, aunque no fue mi mejor salto, sí fue uno de los más significativos. Competir con potencias como Estados Unidos y Canadá y pararme firme en casa, fue algo increíble”, relató.

La competencia no fue fácil. La presión del público, la presencia de jueces internacionales y el nivel de las rivales elevaban la tensión. Sin embargo, Karla encontró en esa adrenalina la energía necesaria para rendir al máximo.

“Entré con nervios, con mucha adrenalina, pero eso me ayudó. Lo más bonito fue sentir que la gimnasia panameña está creciendo, que estamos dejando una marca”.

Un oro compartido con todos los panameños

Navas no quiso dejar pasar la oportunidad para agradecer a todos los que han sido parte de este logro.

“Esta medalla es para todo el pueblo panameño y en especial para mi familia. Cada pedacito de esta medalla pertenece a quienes han creído en mí. Gracias al presidente de la Federación, a Pandeportes, al Comité Olímpico, a mi club y a mis entrenadores. Sin ellos, esto no habría sido posible”.

Antes de despedirse, invitó al público a seguir apoyando el evento.

“Sigan viendo el Panamericano. ¡Vienen más niñas y más momentos grandes para la gimnasia panameña!”

