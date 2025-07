F1 | Laurent Mekies debuta al mando de Red Bull en el GP de Bélgica

Spa-Francorchamps, Bélgica/Dos semanas después del despido de su patrón histórico Christian Horner, su sucesor, el francés Laurent Mekies, debutará al frente de Red Bull este fin de semana en el Gran Premio de Fórmula 1 de Bélgica, donde McLaren intentará confirmar una vez más su superioridad.

La escudería austríaca ha hecho correr ríos de tinta en los últimos tiempos, pero no por su rendimiento en el asfalto o un nuevo récord de su cuádruple vigente campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen.

La salida del equipo de Horner, que dirigía el equipo desde su debut en la F1 en 2005, ha sido todo un terremoto en el 'paddock', que no esperaba una medida tan drástica, sobre todo en mitad de una temporada.

Laurent Mekies, que dirigía desde principios de 2024 Racing Bulls, la otra escudería de la galaxia Red Bull, se ve ahora propulsado a los mandos de la nave y entrará en escena en Bélgica, donde se espera además con expectación su conferencia de prensa del viernes.

"Hacia adelante"

El piloto neerlandés Max Verstappen intentará reencontrarse con la victoria en el mítico circuito belga, donde estará apoyado por miles de aficionados de su 'Ejército Oranje', procedentes de los Países Bajos vecinos.

"Son cosas que pueden ocurrir, pero hay que ir hacia adelante. Mirar hacia atrás no nos hará ir más rápido. He trabajado en el simulador desde el anuncio y he tenido varias reuniones con Laurent. ¡Él ha estado muy ocupado en las dos últimas semanas!", declaró Verstappen el jueves a los periodistas.

"Spa siempre ha sido mi circuito preferido, es un circuito de la vieja usanza, donde tienes que estar perfecto para conseguir un buen crono. Es muy diferente a los demás circuitos y siempre es un reto pilotar ahí", subrayó Verstappen, que intentará frenar el dominio de los McLaren.

La escudería inglesa, que firmó un doblete (primer y segundo puesto) en la anterior carrera en Silverstone, es la gran dominadora de la temporada, tanto en el Mundial de pilotos como de constructores.

Una vez más, llega al fin de semana de carrera como el gran equipo a batir.

Previsión de lluvia

La meteorología puede presentarse como su principal rival, ya que las previsiones de lluvia en las Ardenas belgas pueden hacer que la carrera se convierta en imprevisible, como ya ocurrió en el pasado.

Gracias a su victoria en casa hace tres semanas, el británico Lando Norris se ha acercado a ocho puntos de su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, con el que debería disputarse la corona mundial.

Para reducir la diferencia, el británico tratará de conseguir por fin su primer podio en Spa, donde tiene un quinto lugar como su mejor resultado en seis participaciones.

"Estoy deseando estar en la pista en Spa, donde siempre es agradable, con aficionados que dan un gran ambiente. Ganar en Silverstone fue un momento increíble, pero ahora pienso en Bélgica y en Hungría. Hemos trabajado duro para seguir así", explicó el subcampeón mundial.

Mercedes, que logró un doblete el año pasado con los británicos George Russell y Lewis Hamilton, antes de que el primero fuera descalificado por un peso no reglamentario de su monoplaza, intentará dar la sorpresa este fin de semana.

También como 'outsider' llega Ferrari, que cuenta con Hamilton en sus filas y que llegará con una nueva suspensión en sus coches, después de las innovaciones que ya introdujo exitosamente en la anterior carrera en Gran Bretaña.