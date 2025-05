Luis Sáez| El jinete panameño guía a 'Good Cheer' a la victoria en el Kentucky Oaks

Estados Unidos/'Good Cheer' , criada en casa por Godolphin, extendió su récord perfecto a 7 de 7 en el Kentucky Oaks (G1) de $1.5 millones del viernes en Churchill Downs.

Partiendo como favorita con una cuota de 1.39-1 y con el jockey panameño Luis Sáez, la potranca hija de 'Brad Cox' realizó una audaz remontada al entrar en la recta final y se alejó 2 1/4 cuerpos. 'Good Cheer' recorrió 1 1/8 millas en la pista fangosa en 1:50.15.

Como exclamó acertadamente el locutor de la pista Travis Stone: "¡Es la estrella de Kentucky!".

Los improbables 'Drexel Hill' y 'Bless the Broken' cerraron desde muy atrás para el segundo y tercer puesto, respectivamente. 'Tenma' se mantuvo en cuarto lugar tras presionar el ritmo de 'La Cara' con tiempos de :22.58, :46.78 y 1:11.36.

'Anna's Promise' completó los cinco primeros puestos. Le siguieron 'Quietside', 'Quickick', 'Early On', 'La Cara', 'Ballerina d'Oro', 'Fondly', 'Take Charge Milady' y 'Simply Joking'. 'Five G' fue descartado.

'Good Cheer', que retornó $4.78, ha ganado cinco stakes consecutivos. Tras ganar el doblete de 'Rags to Riches S.' y Golden Rod (G2) en Churchill el otoño pasado, también arrasó con 'Rachel Alexandra' (G2) y Fair Grounds Oaks (G2) en Nueva Orleans esta temporada.

Al igual que la miembro del Salón de la Fama 'Rachel Alexandra', la ganadora del Oaks 2009, 'Good Cheer' es hija de 'Medaglia d'Oro', el semental 'Darley'. Es su tercera ganadora del Oaks, después de 'Plum Pretty' (2011).

'Good Cheer' también es el tercer ganador del Oaks para Cox, quien envió a la campeona 'Monomoy Girl' (2018) y a 'Shedaresthedevil' (2020). La victoria anterior de Saez fue a bordo de 'Secret Oath' (2022).

'Godolphin' celebró su segunda victoria en el Kentucky Oaks, tras la campeona 'Pretty Mischievous' (2023). La operación global de 'Sheikh Mohammed' buscará el esquivo trofeo del Derby de Kentucky (G1) el sábado con 'Sovereignty' y 'East Avenue' (hijo de Medaglia d'Oro) .

'Good Cheer' es una hija del acertado nombre del millonario ganador de múltiples Grado 1 'Wedding Toast', y del campeón del Derby de 2007 'Street Sense'.

Historia

El Kentucky Oaks es una prestigiosa carrera de caballos que se celebra anualmente en los Estados Unidos y tiene una rica historia que se remonta al siglo XIX.

Fundación y Orígenes

Año inaugural: 1875 (el mismo año que el Kentucky Derby).

Fundador: Meriwether Lewis Clark Jr., nieto del famoso explorador William Clark.

Inspiración: Basado en carreras británicas como las Epsom Oaks.

Lugar: Churchill Downs, Louisville, Kentucky.

Propósito

Exclusiva para potrancas (hembras de 3 años).

Diseñada como el equivalente femenino del Kentucky Derby.

Parte de la Triple Corona de potrancas, junto con el Black-Eyed Susan Stakes y el Acorn Stakes.

Características actuales

Distancia: 1 1/8 millas (1.800 metros).

1 1/8 millas (1.800 metros). Superficie: Tierra (dirt).

Tierra (dirt). Premio: En 2024, fue de $1,250,000.

En 2024, fue de $1,250,000. Fecha: Siempre el viernes anterior al Kentucky Derby (que se corre el primer sábado de mayo).

Siempre el viernes anterior al Kentucky Derby (que se corre el primer sábado de mayo). Es uno de los eventos más importantes del calendario hípico estadounidense.

Tradiciones

Color oficial: Rosa.

Rosa. Apodo: "Las Lirios para las Damas" (Lilies for the Fillies), porque la ganadora recibe una manta de lirios rosas.

"Las Lirios para las Damas" (Lilies for the Fillies), porque la ganadora recibe una manta de lirios rosas. Carrera benéfica: En años recientes, el evento se ha asociado con la lucha contra el cáncer de mama, con muchas asistentes vestidas de rosa.

Momentos destacados

Primera ganadora (1875): Vinaigrette.

Vinaigrette. Récord de tiempo: En 2007, Bird Town corrió en 1:48.64.

En 2007, Bird Town corrió en 1:48.64. Jinete más ganador: Eddie Arcaro y Manuel Ycaza están entre los más notables.

Eddie Arcaro y Manuel Ycaza están entre los más notables. Entrenadores destacados: D. Wayne Lukas, Todd Pletcher y Bob Baffert han tenido múltiples victorias.

Información de Kellie Reilly (kentuckuderby.com)