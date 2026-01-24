NFL noticias: Los Steelers anuncian a Mike McCarthy como nuevo entrenador en jefe, quien conoce a Aaron Rodgers

McCarthy , oriundo de esta ciudad del estado de Pensilvania , entrenó más recientemente a los Dallas Cowboys.

Los Angeles, Estados Unidos/Los Pittsburgh Steelers de la NFL anunciaron este sábado la contratación del veterano entrenador en jefe Mike McCarthy, una decisión que abre las puertas a un posible reencuentro del técnico con el fogueado mariscal de campo Aaron Rodgers.

El fichaje de McCarthy, quien ganó el Super Bowl de 2011 contra los Steelers cuando dirigía a los Green Bay Packers, se produce dos semanas después de la renuncia del legendario timonel Mike Tomlin.

"Hemos llegado a un acuerdo verbal para que Mike McCarthy sea nuestro próximo entrenador en jefe", escribió la franquicia en las redes sociales.

McCarthy, de 62 años, es conocido sobre todo por sus 12 años al mando de los Packers, donde trabajó de cerca con Rodgers, cuatro veces Jugador Más Valioso (MVP) de la poderosa liga norteamericana de football americano (NFL).

Rodgers, de 42 años, jugó la temporada 2025 con los Steelers, en la que encabezó la Conferencia Americana Norte (AFC Norte) antes de quedar eliminado en la ronda de comodines de los playoffs contra los Houston Texans.

El mariscal de campo aún no ha dicho si desea regresar para otra campaña con el equipo de Pittsburgh.

McCarthy, oriundo de esta ciudad del estado de Pensilvania, entrenó más recientemente a los Dallas Cowboys, pero no logró acordar una extensión de contrato tras la temporada 2024. El año pasado no comandó a ningún equipo.

A lo largo de su carrera, también ha desempeñado diversos cargos de entrenador en los Kansas City Chiefs, los San Francisco 49ers y los New Orleans Saints.

McCarthy se convierte en apenas el cuarto entrenador en jefe de los Steelers desde 1969.