NFL noticias: Patriots buscan su primer Super Bowl post-Brady contra Broncos; Seahawks y Rams disputan la otra final

Los Angeles, Estados Unidos/Drake Maye y los nuevos New England Patriots enfrentarán el domingo a los Denver Broncos para llevar a la franquicia a su primer Super Bowl de la NFL desde la marcha de Tom Brady.

El otro billete a la gran final de la liga de football americano, que se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara (California), se lo disputarán también el domingo los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.

La acción del domingo arrancará en Denver con la final de la Conferencia Americana (20H00 GMT), en la que los Patriots pueden clasificar a su décimo Super Bowl de este siglo.

La dinastía liderada por Brady acaparó seis títulos entre 2002 y 2019. A su salida de Nueva Inglaterra, el legendario quarterback todavía alzó un nuevo trofeo con los Tampa Bay Buccaneers (2021) mientras los Patriots se resignaban a una larga e ingrata reconstrucción.

Bill Belichick, el otro pilar de la dinastía, no logró reconducir la nave y abandonó el banco en 2024. La llegada este curso de Mike Vrabel fue el revulsivo que necesitaban para terminar con tres ausencias seguidas de los playoffs.

Los Pats igualaron el mejor balance de la fase regular, de 14 victorias y tres derrotas, con un plantel en el que han brillado el esquinero Christian González, de padre colombiano, y el pateador venezolano Andy Borregales.

En la posición de quarterback, tras varios intentos fallidos, encontraron por fin un relevo de garantías de Brady en el joven Drake Maye, finalista al premio MVP (Jugador Más Valioso) del curso a sus 23 años.

- Broncos sin Nix -

La fortuna, además, parece haberse aliado también con la resurrección de los Patriots.

Los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, sus sucesores en el mando de la NFL con tres títulos esta década, no clasificaron a playoffs y los Philadelphia Eagles, vigentes campeones, cayeron en primera ronda.

El último giro de guion fue una lesión clave en sus siguientes rivales.

Bo Nix, quarterback titular de los Broncos, se fracturó un tobillo en la prórroga del triunfo de la semana pasada ante los Buffalo Bills.

Tendrá que ser el suplente Jarrett Stidham, exjugador de los Patriots, quien enfrente a la feroz defensa que encabeza González.

La pérdida de Nix para el resto de los playoffs es un golpe mayúsculo para unos Broncos que rebosaban confianza tras terminar la temporada como cabezas de serie con otro balance de 14-3.

"No estaríamos en esta posición sin Bo", declaró Stidham. "Todo el equipo queremos hacerlo sentir orgulloso el domingo".

- Seahawks frente a Rams -

Sobre el papel, la final de la Conferencia Nacional (23H30 GMT) entre los Seattle Seahawks y los Los Angeles Rams se antoja mucho más igualada.

Seattle, cuyo último título se remonta a 2014, es el primer sembrado del sector y tiene la ventaja de campo.

La semana pasada ratificó su poder al despedazar a los San Francisco 49ers por 41-6 pero el domingo tendrá la sensible baja del estelar corredor Zach Charbonnet, lesionado de gravedad en una rodilla.

Si a los Seahawks les llegara a pesar el escenario, pocos oponentes pueden ser tan peligrosos como los Rams del astuto y experimentado Matt Stafford.

El mariscal de campo, de 37 años, ya demostró que sabe guiar a los angelinos al Super Bowl con el triunfo de 2022.

Los Rams terminaron en el quinto lugar de conferencia (12-5) pero en los playoffs ya salieron con vida de dos cruces a domicilio ante los Carolina Panthers y los Chicago Bears.