Panamá activa su Circuito Nacional de Surf 2025 en Mariato

Panamá/Más de 100 surfistas han confirmado su participación en la primera fecha válida del Circuito Nacional de Surf 2025, que se desarrollará este 15 y 16 de marzo en Playa Morrillo, Mariato, provincia de Veraguas, informó este jueves, Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf.

Esta primera fecha, que se desarrolla con el apoyo del Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes), el Comité Olímpico de Panamá (COP) y la empresa privada, forma parte de un plan estratégico para impulsar el desarrollo y masificación de este deporte en Panamá.

Entre los surfistas que han confirmado para competir en Mariato están Enilda Samanta Alonso, ex campeona; Evelyn Chaves, Campeona Damas; Agustín Cedeño, Campeón Longboard; Kely Gasparovic, campeona Jr; Víctor Camarena, Campeón Jr y Edwin Núñez, Campeón Bodyboard.

Este selecto grupo de atletas resalta el exigente nivel competitivo que este año presentará en cada una de sus pruebas el Circuito Nacional Surf.

Las siguientes válidas del campeonato se realizarán en Santa Catalina, Soná, Veraguas (5 y 6 de abril); Playa Venao, Pedasí, Los Santos (3 y 4 de mayo); Chame, Chame, Panamá Oeste (7 y 8 de junio) e Isla Colón, Bocas del Toro (12 y 13 de julio).

En el Circuito Nacional se competirá en las categorías Open Masculino, Open Femenino, Longboard Mixto, Junior Masculino (U18), Junior Femenino (U18), Boys Sub 16, Girls Sub 16, Bodyboard Mixto, Sub 14 Mixto (U14), Sub 12 Mixto (U12), Master Mixto (40+) y SUP Surf Mixto.

"Nuestra misión, junto a mi equipo de trabajo es la de seguir impulsando este deporte. Formando nuevos atletas que nos representen dignamente en eventos internacionales, pero lo principal es su desarrollo y masificación", destacó Sánchez.

Escogencia de selección

El Circuito Nacional de Surf le da la oportunidad a sus participantes para que sean parte de la selección que represente a Panamá en competencias internacionales.

La Asociación Panameña de Surf estableció un nuevo sistema de evaluación para la escogencia de la selección. Éste se basa en los siguientes pilares:

Competencias (35%)

Técnica y táctica (35%)

Actitud (15%)

Condición física (15%)

Actualmente, la APS cuenta con 150 atletas activos, quienes buscarán destacar para representar al país en el Ciclo Olímpico, con el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Desarrollo

El surf competitivo ha crecido enormemente desde que se introdujo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La World Surf League (WSL) es la principal organización que organiza los campeonatos mundiales, donde los mejores surfistas del mundo compiten por el título de campeón mundial. Estos eventos no solo son emocionantes para los competidores, sino que también atraen a miles de fanáticos, tanto en vivo como a través de la televisión y las plataformas digitales.

El surf no es solo un deporte, sino una cultura con una comunidad global que comparte una conexión especial con el mar. Para muchos surfistas, este deporte es un estilo de vida que involucra una profunda admiración por la naturaleza y el océano. El surf fomenta valores como la paciencia, la perseverancia y el respeto por el medio ambiente.

Los surfistas a menudo se sienten atraídos por la vida en las playas, donde se desarrolla un estilo relajado y lleno de libertad. Las competiciones, los viajes a destinos icónicos como Hawái, Australia o Indonesia, y la conexión con otras personas que comparten esta pasión, son elementos esenciales de la cultura surfista.

Como cualquier otro deporte, el surf también enfrenta desafíos, especialmente en términos de sostenibilidad. Las tablas de surf tradicionales y otros equipos pueden estar hechos de materiales que dañan al medio ambiente. Es por eso que ha habido un esfuerzo creciente dentro de la comunidad para desarrollar materiales ecológicos y técnicas de fabricación más sostenibles.

Información de Rafael Calvo