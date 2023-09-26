Panamá dominó el medallero en atletismo adaptado de Juegos Codicader 2023

En el medallero Panamá fue campeón en la rama femenina con 18 preseas de oro y ocho de plata. Costa Rica fue segundo en femenino (5-2-2), Nicaragua tercero (4-6-4), Honduras cuarto (2-0-4) y Belice quinto (0-2-2).

En el paratletismo masculino, Panamá cerró con doce medallas de oro, nueve de plata y seis de bronce, escoltado igualmente por Costa Rica, con marca de 10-7-1. Tercero Nicaragua (7-4-8), cuarto Honduras (2-01) y quinto Belice (0-1-0).

Atletismo Convencional

En la rama masculina, Costa Rica sumó once de oro, seis de plata y tres de bronce; seguido de Nicaragua (4-4-3), Honduras (2-3-4), Panamá (1-5-4) y Belice (0-0-2).

En femenino, las ticas consiguieron doce medallas de oro, doce de plata y seis de bronce. En el segundo puesto se ubicó Nicaragua, con cuatro de oro, tres de plata y siete de bronce; y en el tercero Panamá, con dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

Los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos nacieron en 1996 con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la integración, la solidaridad y la paz entre los siete países del istmo.

Las justas son convocadas por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) y este año, a través del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), Costa Rica asumió la organización de los eventos de atletismo intermedio y paratletismo de secundaria, luego de tres años de no efectuarse el evento a causa de la pandemia del Covid 19.

Información de Pandeportes

Relacionado Panamá brilló en atletismo adaptado de Juegos Codicader