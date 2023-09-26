Panamá dominó el medallero en atletismo adaptado de Juegos Codicader 2023

Las competencias de atletismo de los Juegos Codicader 2023 se realizaron en Costa Rica
En el medallero Panamá fue campeón en la rama femenina con 18 preseas de oro y ocho de plata. Costa Rica fue segundo en femenino (5-2-2), Nicaragua tercero (4-6-4), Honduras cuarto (2-0-4) y Belice quinto (0-2-2). 

En el paratletismo masculino, Panamá cerró con doce medallas de oro, nueve de plata y seis de bronce, escoltado igualmente por Costa Rica, con marca de 10-7-1. Tercero Nicaragua (7-4-8), cuarto Honduras (2-01) y quinto Belice (0-1-0).

Atletismo Convencional

En la rama masculina, Costa Rica sumó once de oro, seis de plata y tres de bronce; seguido de Nicaragua (4-4-3), Honduras (2-3-4), Panamá (1-5-4) y Belice (0-0-2). 

En femenino, las ticas consiguieron doce medallas de oro, doce de plata y seis de bronce. En el segundo puesto se ubicó Nicaragua, con cuatro de oro, tres de plata y siete de bronce; y en el tercero Panamá, con dos de oro, tres de plata y cuatro de bronce. 

Los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos nacieron en 1996 con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la integración, la solidaridad y la paz entre los siete países del istmo.

Las justas son convocadas por el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader) y este año, a través del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), Costa Rica asumió la organización de los eventos de atletismo intermedio y paratletismo de secundaria, luego de tres años de no efectuarse el evento a causa de la pandemia del Covid 19.

Información de Pandeportes

