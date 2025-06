Roland Garros 2025 | Definida la final femenina Aryna Sabalenka vs Coco Gauff

París, Francia/Roland Garros tendrá nueva reina. La número uno mundial Aryna Sabalenka destronó este jueves a la vigente triple campeona Iga Swiatek (5ª WTA) y se citó en su primera final con Coco Gauff (2º), que terminó de forma abrupta con el cuento de hadas de la francesa Loïs Boisson (361ª).

El choque entre las dos dominadoras del circuito en los últimos años abrió la jornada dedicada a las semifinales femeninas y no defraudó, al menos en sus dos primeros sets: 7-6 (7/1), 4-6 y 6-0 para la bielorrusa.

La tensión se palpó desde el primer minuto: Ambas jugadoras no dudaron en reclamar al juez de silla varias bolas con vehemencia. Swiatek multiplicó los gestos de enfado y frustración, gritos en el caso de Sabalenka.

- Un primer set de alta tensión -

Hacía nueve meses y medio que no se enfrentaban y la que mejor se sacudiera los nervios saldría triunfadora. Empezó más sólida Sabalenka, capaz de distanciarse en el primer set, encajar la remontada de Swiatek sin desquiciarse y rematarla en un 'tie-break' de sentido único tras 75 minutos de juego.

La jugadora polaca, que llevaba 26 victorias consecutivas en Roland Garros, consiguió igualar fuerzas en la segunda manga, metiendo mucha presión en los intercambios, pero se desmoronó en el set definitivo saliendo de su pista favorita con un rosco.

Será la quinta final en los últimos seis Grand Slams para la bielorrusa de 27 años, coronada en el Abierto de Australia 2023 y 2024, y en el US Open 2024, una jugadora que alcanzó la madurez para quedarse.

"Me siento increíble, pero tengo que entender que todavía no he concluido el trabajo. Simplemente estoy feliz con la actuación de hoy", señaló en pista.

Sin ganar un trofeo desde su última victoria en Roland Garros (2020, 2022, 2023 y 2024) hace un año y suspendida un mes a finales de 2024 tras un control positivo por una sustancia prohibida (finalmente atribuido a un medicamento contaminado), Swiatek no ha conseguido levantar cabeza.

Eliminada en semifinales del Abierto de Australia a pesar de contar con una bola de partido; derrota a manos de Gauff en semifinales del WTA 1000 de Madrid, donde era la vigente campeona; adiós prematuro en Roma... Pero al menos se va de París con mejores sensaciones.

"He jugado algunos partidos de calidad, no creo que hiciera un mal torneo aunque evidentemente no es el resultado que buscaba. Me encanta jugar aquí, estoy contenta porque por suerte he jugado grandes torneos aquí", señaló la tenista de 24 años.

- Boisson se despide por la vía rápida -

En el segundo turno no hubo otra hazaña de Boisson, que un día antes había eliminado a Mirra Andreeva (6ª), y a Jessica Pegula (3ª) en octavos.

La francesa de 22 años protagonizaba el cuento de hadas del torneo: Firmó el mejor recorrido de una jugadora invitada al cuadro principal desde el inicio de la era profesional en 1968. Antes de Roland Garros solo había ganado un partido en el circuito WTA y una grave lesión en la rodilla izquierda la mantuvo alejada de las pistas varios meses el año pasado.

Pero Gauff la devolvió rápidamente a la realidad: 6-1 y 6-2 en una hora y 9 minutos, en los que la Philippe Chatrier se quedó sin argumentos para apoyar a la heroína local.

"Cada vez que gritaban '¡Loïs, Loïs!' me imaginaba que gritaban mi nombre", declaró Gauff, intocable ante una rival que multiplicó los errores no forzados, sobre la manera en la que afrontó el duelo.

Gauff, de 21 años, disputó la final de Roland Garros en 2022 y perdió ante Swiatek.

"Estaba muy nerviosa en aquella final. Voy a jugar contra Aryna y será muy difícil. Estoy orgullosa de lo que he hecho, pero aún me queda mucho trabajo por hacer", señaló en la pista.

El viernes se disputarán las semifinales masculinas: Carlos Alcaraz-Lorenzo Musetti y Jannik Sinner-Novak Djokovic.

