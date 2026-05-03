Panamá/La emoción del automovilismo nacional vuelve a rugir con la llegada del SKAPA National Series 2026, que celebrará su tercer round en el emblemático Autódromo de Panamá, escenario que volverá a reunir a los mejores pilotos del país en una jornada cargada de velocidad, adrenalina y espectáculo.

Tras dos fechas intensas en el calendario, el campeonato entra en una fase clave con pilotos y escuderías buscando sumar puntos importantes en la clasificación general, en una temporada que ha mostrado un nivel altamente competitivo desde sus primeras carreras.

El Autódromo de Panamá, considerado la principal pista del automovilismo panameño, será nuevamente el epicentro de la acción con múltiples categorías en competencia y un ambiente que promete reunir a fanáticos de todas partes del país.

El tercer round del SKAPA National Series representa una cita crucial dentro del campeonato, ya que puede comenzar a definir el panorama rumbo a la segunda mitad de la temporada.

Los pilotos llegan con la necesidad de consolidar posiciones, recuperar terreno o mantenerse en la pelea por el liderato, por lo que se espera una jornada de alta intensidad en cada una de las mangas.

El SKAPA National Series continúa consolidándose como una de las principales plataformas del deporte motor en Panamá, impulsando el talento local y ofreciendo un espectáculo de primer nivel para los amantes de la velocidad.

Con todo preparado en pista, motores y equipos listos, el Autódromo de Panamá abre sus puertas para recibir otro gran capítulo del campeonato.

Bienvenidos al SKAPA National Series 2026 – Tercer Round.