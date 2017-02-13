Serena Williams sigue en la cima del tenis femenino

La estadounidense Serena Williams se mantuvo por tercera semana consecutiva en la cima del tenis femenino (WTA) tras su triunfo en el Abierto de Australia, su título número 23 de torneos grandes.

Serena, de 35 años, tiene ahora el récord en solitario de Grand Slams en la era profesional por delante de Steffi Graf (22), acercándose al récord absoluto de la australiana Margaret Court (24).

La boricua Mónica Puig, que ganó el año pasado el oro en los Juegos Olímpicos de Rio, continúa siendo la latinoamericana mejor ubicada en el puesto 47.

- Escalafón del tenis femenino hasta el lunes 13 de febrero del 2017: