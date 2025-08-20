Panamá/Por primera vez en su historia, Panamá competirá en el patinaje artístico en una competencia de alto nivel, en este caso los Juegos Panamericanos Junior que se realizan en Asunción, Paraguay.

Camila García de Paredes es una joven de 16 años que entrará en la historia como la primera representante de Panamá en un evento internacional de las características de unos juegos regionales.

"Esto puede ser de motivación para que otras niñas se interesen en el deporte", manifestó Camila.

La dedicación, el interés y la disciplina son aspectos que para la entrenadora, María Cecilia Fonseca, caracterizan a la joven patinadora.

"Camila es alguien que ha mostrado mucho interés en el deporte", expresó su entrenadora María Cecilia Fonseca. "Es una persona disciplinada, atenta a todas las cosas que se quieren lograr, tiene objetivos grandes. Eso para un deportista es importante".

Camila competirá en los Juegos Panamericanos Junior los días 21 y 22 de agosto en horarios de 4:15 p.m. y 4:25 p.m., respectivamente.