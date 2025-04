Calendario Copa Oro 2025: Estas son las fechas de los partidos de Panamá en el grupo C

Panamá/La Copa Oro Concacaf 2025 ya tiene calendario definido. La 18.ª edición del torneo más importante a nivel de selecciones nacionales en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe se disputará del 14 de junio al 6 de julio de 2025, en Estados Unidos y Canadá, y contará con la participación de 16 selecciones, incluyendo una invitada especial: Arabia Saudita.

La selección de Panamá quedó ubicada en el Grupo C, junto a Jamaica, Guatemala y Guadalupe, en lo que promete ser una de las zonas más reñidas del torneo. Todos los equipos accedieron al certamen a través de la Liga de Naciones Concacaf o las preliminares de la Copa Oro 2025, con excepción de Arabia Saudita, que llega como equipo invitado.

La fase de grupos se jugará del 14 al 24 de junio, bajo el formato de todos contra todos, y los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. El Grupo C tendrá sus partidos en California y Texas, y para la selección de Panamá, el debut será el lunes 16 de junio ante Guadalupe en el Dignity Health Sports Park, en Carson, California, desde las 19:00 ET (16:00 hora local).

Luego, Panamá enfrentará a Guatemala el viernes 20 de junio en el Q2 Stadium de Austin, Texas, a partir de las 22:00 ET (21:00 local). El cierre de la fase de grupos será ante Jamaica, el martes 24 de junio, también en el Q2 Stadium, a las 19:00 ET (18:00 local).

Los otros grupos están conformados de la siguiente manera:

Grupo A : México, Costa Rica, Surinam, República Dominicana

: México, Costa Rica, Surinam, República Dominicana Grupo B : Canadá, Honduras, El Salvador, Curazao

: Canadá, Honduras, El Salvador, Curazao Grupo D: Estados Unidos, Haití, Trinidad y Tobago, Arabia Saudita.

Listado en ET (hora local)

Sábado, 14 de junio de 2025

22:15 (19:15) México vs. República Dominicana - SoFi Stadium, Inglewood, CA

Domingo, 15 de junio de 2025

18:00 (15:00) Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago - PayPal Park , San Jose, CA

Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago - , San Jose, CA 20:15 (17:15) Haití vs. Arabia Saudita - Snapdragon Stadium , San Diego, CA

Haití vs. Arabia Saudita - , San Diego, CA 23:00 (20:00) Costa Rica vs. Surinam - Snapdragon Stadium, San Diego, CA

Lunes, 16 de junio de 2025

19:00 (16:00) Panamá vs. Guadalupe - Dignity Health Sports Park , Carson, CA

Panamá vs. Guadalupe - , Carson, CA 22:00 (19:00) Jamaica vs. Guatemala - Dignity Health Sports Park, Carson, CA

Martes, 17 de junio de 2025

20:15 (17:15) Curazao vs. El Salvador - PayPal Park , San Jose, CA

Curazao vs. El Salvador - , San Jose, CA 22:30 (19:30) Canadá vs. Honduras - BC Place, Vancouver, Canadá

Miércoles, 18 de junio de 2025

19:00 (18:00) Costa Rica vs. República Dominicana - AT&T Stadium , Arlington, TX

Costa Rica vs. República Dominicana - , Arlington, TX 22:00 (21:00) Surinam vs. México - AT&T Stadium, Arlington, TX

Jueves, 19 de junio de 2025

18:45 (17:45) Trinidad y Tobago vs. Haití - Shell Energy Stadium , Houston, TX

Trinidad y Tobago vs. Haití - , Houston, TX 21:15 (20:15) Arabia Saudita vs. Estados Unidos - Q2 Stadium, Austin, TX

Viernes, 20 de junio de 2025

19:45 (16:45) Jamaica vs. Guadalupe - PayPal Park , San Jose, CA

Jamaica vs. Guadalupe - , San Jose, CA 22:00 (21:00) Guatemala vs. Panamá - Q2 Stadium, Austin, TX

Sábado, 21 de junio de 2025

19:00 (18:00) Curazao vs. Canadá - Shell Energy Stadium , Houston, TX

Curazao vs. Canadá - , Houston, TX 22:00 (21:00) Honduras vs. El Salvador - Shell Energy Stadium, Houston, TX

Domingo, 22 de junio de 2025

19:00 (16:00) Arabia Saudita vs. Trinidad y Tobago - Allegiant Stadium , Las Vegas, NV

Arabia Saudita vs. Trinidad y Tobago - , Las Vegas, NV 19:00 (18:00) Estados Unidos vs. Haití - AT&T Stadium , Arlington, TX

Estados Unidos vs. Haití - , Arlington, TX 22:00 (19:00) México vs. Costa Rica - Allegiant Stadium , Las Vegas, NV

México vs. Costa Rica - , Las Vegas, NV 22:00 (21:00) República Dominicana vs. Surinam - AT&T Stadium, Arlington, TX

Martes, 24 de junio de 2025

19:00 (18:00) Panamá vs. Jamaica - Q2 Stadium , Austin, TX

Panamá vs. Jamaica - , Austin, TX 19:00 (18:00) Guadalupe vs. Guatemala - Shell Energy Stadium , Houston, TX

Guadalupe vs. Guatemala - , Houston, TX 22:00 (19:00) Honduras vs. Curazao - PayPal Park , San Jose, CA

Honduras vs. Curazao - , San Jose, CA 22:00 (21:00) Canadá vs. El Salvador - Shell Energy Stadium, Houston, TX

Tras concluir la etapa de grupos, los cuartos de final se jugarán entre el 28 y 29 de junio. Según el reglamento, los cruces serán: QF1 (1D vs. 2A), QF2 (1A vs. 2D), QF3 (1C vs. 2B), QF4 (1B vs. 2C). Por tanto, si Panamá termina como primero del Grupo C, se enfrentará al segundo del Grupo B, y si avanza como segundo, lo hará contra el líder de ese mismo grupo.

Las semifinales se disputarán el miércoles 2 de julio, en St. Louis, Missouri y Santa Clara, California, mientras que la gran final tendrá lugar el domingo 6 de julio en el imponente NRG Stadium de Houston, Texas.