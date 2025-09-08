Panamá/La fiesta del fútbol regresa al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y lo vivimos juntos en el canal de Youtbe de TVMAX. Esta noche, la Selección de Panamá recibe a Guatemala en un partido clave de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan con la obligación de sumar de a tres tras el empate 0-0 frente a Surinam, mientras que los chapines, bajo la conducción de Luis Fernando Tena, buscarán recomponer el camino luego de caer 0-1 ante El Salvador.

El ambiente en el Rommel es de fiesta: miles de fanáticos tiñen las gradas de rojo y la ilusión mundialista se siente en cada rincón. El historial sonríe a la Roja, con 17 victorias en 30 enfrentamientos oficiales ante Guatemala, incluido el 3-0 del 17 de octubre de 2023 en la Liga de Naciones de Concacaf.

