EN VIVO por TVMAX Panamá vs Guatemala

Mira la transmisión EN VIVO AQUÍ

PANAMÁ 🇵🇦 VS 🇬🇹 GUATEMALA | ELIMINATORIAS CONCACAF | TVMAX | EN VIVO / TVMAX
TVMAX
08 de septiembre 2025 - 19:52

Panamá/La fiesta del fútbol regresa al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y lo vivimos juntos en el canal de Youtbe de TVMAX. Esta noche, la Selección de Panamá recibe a Guatemala en un partido clave de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Thomas Christiansen llegan con la obligación de sumar de a tres tras el empate 0-0 frente a Surinam, mientras que los chapines, bajo la conducción de Luis Fernando Tena, buscarán recomponer el camino luego de caer 0-1 ante El Salvador.

El ambiente en el Rommel es de fiesta: miles de fanáticos tiñen las gradas de rojo y la ilusión mundialista se siente en cada rincón. El historial sonríe a la Roja, con 17 victorias en 30 enfrentamientos oficiales ante Guatemala, incluido el 3-0 del 17 de octubre de 2023 en la Liga de Naciones de Concacaf.

👉 Aquí encontrarás el minuto a minuto, las jugadas más destacadas, los goles, las reacciones en vivo y la voz de los protagonistas al finalizar el encuentro.

📺 Conéctate, comenta y vive con nosotros este emocionante choque entre Panamá y Guatemala. ¡La ruta al Mundial 2026 se juega en el canal de Youtube de TVMAX!

Temas relacionados

La seleccion de Panamá Selección de Guatemala eliminatoria concacaf
Si te lo perdiste
Lo último
stats