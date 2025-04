Estefanía Salas| Conoce a una de las legionarias de la Selección Futsal Femenina de Panamá

Panamá/La Selección Femenina de Futsal de Panamá cuenta en sus filas con dos jugadoras que militan en el extranjero. Una de ellas juega en Europa, en el club Chiltern United Futsal, de Inglaterra. Su nombre es Estefanía Salas, jugadora que ya ha vestido la camiseta de la Selección Nacional en sus categorías inferiores, pero en la disciplina del fútbol 11.

Salas fue llamada por la entrenadora Amarelis De Mera como una de las 14 convocadas para defender los colores patrios en la primera edición del Campeonato Femenino de Futsal Concacaf 2025, que se jugará en Guatemala, y la jugadora respondió el llamado viajando directamente desde Inglaterra para unirse al equipo en Panamá.

La jugadora del Chiltern United Futsal conversó el pasado fin de semana con los medios de comunicación, mientras la Selección Nacional realizaba sus últimas sesiones de entrenamiento en las instalaciones del Mañanitas Country Club.

Aquí las seis preguntas con Estefanía Salas, a un día del debut de Panamá Femenina Futsal en el Premundial de Concacaf cuando mañana martes 29 de abril se estrenen en su primer partido por el grupo A ante Cuba a las 3:00 p.m. en el Domo Polideportivo, en Guatemala.

¿Cuál ha sido tu trayectoria y cómo te sientes de estar en la primera Selección Femenina de Futsal de Panamá?

"Yo empecé jugando fútbol 11 desde muy pequeña, de hecho, estuve en selecciones Sub-17 y Sub-20 de Panamá. De ahí me mudé a los Estados Unidos a la Universidad a seguir jugando y de ahí me mudé a Londres. Cuando llegué a Londres, la realidad es que le estaba huyendo al frío y no quería seguir jugando al aire libre y ahí me di cuenta de que había una liga de fútbol sala y empecé a jugar, eso fue ya hace cuatro años y ahora, gracias a que me han estado siguiendo personas como la asistente de la DT Sumara Samuels, tengo la oportunidad de estar aquí y la verdad estoy muy agradecida. Tengo compañeras de club en Inglaterra que son llamadas por su selección y no solo por Inglaterra, sino por España, por Nueva Zelanda, por ejemplo, y nunca he tenido esa oportunidad y ahora que la tengo estoy muy feliz, muy agradecida".

¿Cómo te has sentido en lo que es el fútbol sala y qué rescatas de esa nueva experiencia?

"Lo primero que me di cuenta es que, aunque es un juego que es muy parecido, es una disciplina completamente distinta, es un deporte que es sumamente táctico y aunque se apoya mucho en la capacidad técnica de sus jugadoras, sigue siendo necesario tener un entendimiento intelectual bastante grande del juego. Es una cosa que, personalmente disfruto mucho, porque muchas veces en fútbol once no soy la más rápida o la más fuerte, pero tengo muy buena visión de juego y es algo que le logro sacar provecho en el fútbol sala, que para mí es algo que disfruto mucho la verdad".

Te puede interesar: Carlo Ancelotti: Medios españoles apuntan que dejará el Real Madrid y será el nuevo seleccionador de Brasil

¿Dentro de la cancha, cuál ha sido la dificultad que le has visto a tus compañeras?

"Diría que con el poco tiempo que tienen en los entrenamientos, entendiendo que es futsal y no fútbol once, eso es algo que toma tiempo y eso a mi me tomó mucho tiempo, no simplemente la practica, si no entender la teoría y analizarla. Sin embargo, todas las jugadoras que están aquí son de altísima capacidad técnica y física, así que yo creo que no debe haber ningún problema en ese sentido".

¿Cómo ves los rivales y las posibilidades de clasificar?

"No tengo ninguna compañera de Centroamérica en Inglaterra, sin embargo, sé que los profes han estado pendientes con algunos videos de nuestros rivales. De Cuba, tenemos muy poca información, pero de México y Guatemala sabemos que tienen algún tiempo entrenando, en Guatemala tienen una liga y creemos que ese sería el rival a vencer".

Te puede interesar: Apagón en España: Corte de luz masivo en la península ibérica interrumpe el Masters 1000 de Madrid

¿Qué podemos esperar de ti y qué puedes aportar a tus compañeras más allá de que muchas tienen experiencia a nivel selecciones, solo que ahora en una modalidad completamente distinta?

"Pues sinceramente, vengo aquí a ayudar, vengo aquí a tratar de colaborar en lo que necesiten. Ayer tuve una conversación con el profesor 'Brujo' (Alex Del Rosario), en el que me explicó que necesitaba que yo fuera como una voz de él en el campo, una extensión de él dando instrucciones en ese sentido digamos, así que creo que es donde más podría aportar".

¿En el futsal, donde te acomodas en el campo, en que circuito juegas en Inglaterra?

"Juego en la Liga Nacional de Futsal en Inglaterra, jugué dos temporadas en Primera División y la temporada pasada me moví a otro equipo completamente nuevo de Segunda División y nos queda un partido en la Liga, vamos primeras, así que vamos a ascender en la próxima fecha. Yo juego de ala y también de cierre, pero principalmente de ala".

Información de FPF