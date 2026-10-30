Fernando Arce encabeza la primera nómina para las elecciones de la FPF

La nómina Visión 2030 fue recibida oficialmente este viernes 30 de octubre y participará en el proceso electoral para elegir al Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol para el período 2027-2031.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) recibió oficialmente este viernes 30 de octubre de 2026 la primera nómina de candidatos que participará en el proceso electoral para escoger a los integrantes de su Comité Ejecutivo para el período 2027-2031.

La candidatura, denominada Visión 2030, está encabezada por Fernando Arce, quien aspira a la presidencia del organismo rector del fútbol panameño.

El proceso electoral se celebrará el próximo 5 de diciembre de 2026, de acuerdo con los procedimientos establecidos en los estatutos de la FPF y el calendario electoral aprobado durante el Congreso Ordinario de 2026, realizado el pasado 23 de abril.

Así está integrada la nómina Visión 2030

La candidatura presentada ante la FPF está conformada por nueve integrantes, distribuidos en los siguientes cargos:

Presidente: Fernando Arce.

Fernando Arce. Primer vicepresidente: Juan Carlos Barreiro.

Juan Carlos Barreiro. Segundo vicepresidente: Carlos González.

Carlos González. Tesorero: Juan Zúñiga.

Juan Zúñiga. Subtesorero: Andrés Barrios.

Andrés Barrios. Fiscal: Daniel Shamah.

Daniel Shamah. Vocal: Iván Esquivel.

Iván Esquivel. Vocal: Jorge Quintero Calvitt.

Jorge Quintero Calvitt. Vocal: Kirsa Araúz.

La nómina Visión 2030 fue postulada por la Liga Provincial de Chiriquí, el Club Deportivo Universitario, la Liga Provincial de Panamá Oeste y el club Panamá City.

Camino a las elecciones del fútbol panameño

La recepción de esta primera candidatura representa un paso dentro del calendario electoral de la FPF, que culminará con la elección de los miembros del Comité Ejecutivo para el período 2027-2031.

La votación del 5 de diciembre definirá la conformación de la próxima directiva del organismo, responsable de orientar la gestión institucional del fútbol panameño durante los siguientes cuatro años.

Con la presentación de Visión 2030, comienza a tomar forma el escenario electoral de la federación, a la espera de conocer si se oficializarán otras nóminas para competir por la dirección del fútbol nacional.