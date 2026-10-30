José Fajardo y Azarías Londoño anotan en partido de la Copa de Ecuador

Un electrizante choque de ida dejó la eliminatoria abierta tras dos goles convertidos en el tiempo de adición de la segunda mitad.

Panamá/La primera semifinal de la Copa Ecuador 2026 entre Universidad Católica y LDU Quito terminó con un emocionante empate 2-2, en un encuentro que reservó sus momentos más intensos para los minutos finales.

Universidad Católica abrió el marcador al minuto 14 del primer tiempo. Tras una precisa habilitación de Clavijo, el panameño José Fajardo quedó mano a mano con el guardameta y definió con un remate cruzado para establecer el 1-0.

LDU Quito intentó reaccionar y llegó a celebrar una anotación que posteriormente fue anulada tras la revisión del VAR. Con la ventaja mínima de Universidad Católica, ambos equipos se fueron al descanso.

En la segunda mitad, el conjunto albo aumentó la presión en busca del empate. Una de sus primeras oportunidades llegó con un remate de cabeza de Cornejo que se estrelló en el poste.

La insistencia de Liga de Quito tuvo recompensa al minuto 76, cuando Marcelo Weigandt aprovechó un centro al segundo palo y definió de manera cruzada para colocar el 1-1.

Cuando el encuentro parecía encaminado al empate, Lucas Rodríguez apareció en el área chica al minuto 95 para marcar el 2-1 a favor de LDU Quito. El tanto parecía sentenciar el partido, pero Universidad Católica todavía tenía una última oportunidad.

En la jugada posterior, un agarrón dentro del área fue sancionado como penal. El panameño Azarías Londoño asumió la responsabilidad desde los once pasos y convirtió al minuto 102, estableciendo el definitivo 2-2 y dejando abierta la eliminatoria.

La semifinal se definirá en el partido de vuelta

El encuentro de vuelta, en el que se conocerá al primer finalista de la Copa Ecuador 2026, está programado para el 4 de noviembre a las 19:00, hora local.

El ganador de esta llave avanzará a la final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Delfín e Independiente del Valle.

Con información de Direct TV Sports.