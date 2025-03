Liga de Naciones Concacaf| Adalberto Carrasquilla: "El objetivo es claro. Hay que ir por Estados Unidos"

¡IMPERDIBLE! Estados Unidos vs Panamá, Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, el jueves 20 de marzo a las 6:00 pm (previa 5:30 pm) por TVMAX, TVN, TVN Radio y TVN Pass .

Estados Unidos/Adalberto Carrasquilla se integró este lunes a la concentración de la selección de Panamá y, al momento de hacerlo, dejó un mensaje preciso.

"Sabemos lo que es Estados Unidos y sabiendo que si le ganamos tenemos un gran chance de ser campeones. Yo creo que el objetivo es claro. Hay que ir por ellos", manifestó el jugador a su llegada a California en unas declaraciones exclusivas para TVMAX Deportes.

Carrasquilla se incorpora al combinado canalero luego de jugar ayer con su equipos, los Pumas de la UNAM, frente a los Rayados de Monterrey en la Liga MX. Ese partido terminó en una derrota para los de la Universidad Autónoma de México, por 1 gol a 3, y el panameño estuvo en la cancha durante todo el encuentro.

"Vengo cansado. Y ha cambiar la mentalidad. Creo que después de una pérdida está bueno buscar la victoria y esta es la oportunidad con la selección", manifestó el jugador que ha tenido bastante actividad con Pumas, tanto en la liga mexicana y con la Copa de Campeones de Concacaf.

"Se ha visto un cambio y pienso que este cambio me ha servido en muchos aspectos", sostuvo el jugador. "Llegó bien, teniendo muchos minutos, y eso era algo que no pasaba antes, que no llegaba en buena forma a la selección durante estos meses. Estoy contento por eso."

Panamá se enfrenta este jueves a Estados Unidos en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Actualmente la selección está concentrada en un hotel de Anaheim a unos 45 minutos de distancia de ese coliseo.

Otras declaraciones

La selección panameña tuvo su primer entrenamiento en el territorio estadounidense el 16 de marzo en el Titan Stadium de la Universidad de Cal State Fullerton. En esa ocasión dieron declaraciones los jugadores Edward Cedeño e Iván Anderson.

""Muy contento por el primer llamado con la Selección Absoluta", manifestó Cedeño en declaraciones a los medios oficiales de la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

El jugador del SD Tarazona de España expresó su alegría por haber sido convocado para formar parte del elenco panameño.

"Te soy sincero, se me salieron las lágrimas cuando me dieron la noticia del llamado porque era algo estaba esperando y le doy gracias a Dios", indicó el jugador quien confesó que su madre y su abuela fueron las primeras personas allegadas a él que se enteraron de su llamado.

"Todos sabemos que es un rival muy difícil, pero va a ser un partido donde se va a tomar en cuenta los pequeños detalles porque es un rival donde si te equivocas en un detalle mínimo te va a hacer problema ahí", precisó el jugador de 21 años de edad sobre Estados Unidos.

Por su parte Anderson resaltó la importancia que tiene para Panamá el encuentro ante los estadounidenses.

"Sabemos que aún faltan compañeros por llegar, pero se viene un partido muy importante, una semifinal donde queremos ganar", expresó.

Para el jugador del CD Marathón de Honduras, hay respeto mutuo entre panameños y estadounidenses por lo que considera que están ante un partido difícil del que se requiere una preparación óptima para obtener el resultado deseado.

"Estados Unidos es el actual campeón del torneo, pero sabemos que ellos nos respetan, al igual que nosotros a ellos, y va a ser un gran partido, donde nos tocará prepararnos bien en estos días para poder salir con la victoria", puntualizó.