Panamá Femenina tendrá en Costa Rica sus primeras pruebas bajo el mando de "Toña" Is

Panamá/La Selección Mayor Femenina de Panamá jugará dos partidos amistosos ante su par de Costa Rica, en condición de visitante, los días 27 y 30 de octubre, correspondientes a una nueva Fecha FIFA.

Estos serán los primeros partidos oficiales que serán dirigidos por la nueva entrenadora de la Selección Nacional, María Antonia "Toña" Is Piñera, quien este lunes 21 será presentada oficialmente y también liderará el inicio de los entrenamientos del combinado panameño.

El historial total entre ambas selecciones dice que han jugado en 11 oportunidades, con dos victorias panameñas y nueve costarricenses. En septiembre del 2021, Panamá logró su primera victoria en suelo tico, gracias a goles de Gabriela Villagrand y Marta Cox, en partido amistoso.

Presentación oficial

Este lunes 21 de octubre, a partir de las 11:00 a.m. en la Federación Panameña de Fútbol, será presentada oficialmente ante los medios de comunicación la entrenadora Toña Is.

El evento tendrá lugar en el Auditorio de la Federación Panameña de Fútbol a las 11:00am.

Entrenamientos

Panamá iniciará este lunes los primeros entrenamientos liderados por la entrenadora Toña Is. Además de ser el primer contacto que tendrá la nueva directora técnica con las jugadoras panameñas, estas prácticas servirán para empezar a preparar los partidos ante la selección costarricense.

Próximamente se darán a conocer más detalles sobre estos entrenamientos y el viaje a Costa Rica.

Amistosos vs Costa Rica

27 octubre , 3pm – Costa Rica vs Panamá – Estadio Alejandro Morera Soto

, 3pm – Costa Rica vs Panamá – Estadio Alejandro Morera Soto 30 octubre, 11am – Costa Rica vs Panamá – Complejo Deportivo FCRF (Cerrado al público)

La entrenadora

María Antonia Is Piñera, conocida como Toña Is, es una entrenadora española de 58 años de edad, que asume la dirección técnica del combinado nacional con miras al proceso clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Su última experiencia como directora técnica fue en el año 2021, cuando estuvo al mando del CF Pachuca Femenil en la Liga MX, donde logró clasificar a la fase de liguilla y posicionarse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Además, Toña Is fue nominada por la FIFA para los premios The Best en el 2018, quedando entre los 10 mejores entrenadores y entrenadoras del fútbol femenino a nivel mundial.

Su carrera como entrenadora comenzó en 1999 con el Oviedo Moderno. Más tarde, dirigió el SDCR La Corredoría entre 2011 y 2014, para después convertirse en seleccionadora de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, dirigiendo a las categorías Sub-16 y Sub-12 desde 2014 hasta 2015.

Uno de sus mayores éxitos se dio entre 2015 y 2020, cuando fue nombrada la primera mujer seleccionadora nacional de fútbol de España en las categorías femeninas Sub-16 y Sub-17. Durante este periodo, en 2018, logró ganar para España el Campeonato Europeo Femenino y la Copa Mundial Femenina de la FIFA, ambos en la categoría Sub-17, siendo la primera vez en la historia que España ganaba estos títulos.

En 2021, dirigió al CF Pachuca Femenil en la primera división de México, logrando nuevamente clasificar a la fase de liguilla, consolidando su equipo entre los ocho mejores del torneo.

Toña Is también ha sido parte del cuerpo técnico de las categorías Sub-20 y la Selección Mayor Femenina de España como asistente técnica. Ahora toma el lugar dejado por el entrenador mexicano Ignacio "Nacho" Quintana quien dirigió al elenco femenino panameño entre los años 2021 y 2024.

Información de FPF