Panamá vs Canadá Premudial Sub20 de Concacaf | Previa y antecedentes del primer partido de la sele

Los dirigidos por Mike Stump inician este domingo su participación en el Premundial de CONCACAF, con antecedentes favorables frente a los canadienses. Este partido lo podrás escuchar en TVN Radio 96.5 FM desde las 3:00 pm.

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá hace este domingo su estreno en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026 cuando enfrente a su similar de Canadá, en partido de la primera jornada del Grupo C.

El compromiso se disputará en el Estadio Universitario BUAP, con un torneo que reparte boletos directos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Uzbekistán y Azerbaiyán 2027. En la segunda función del grupo, Jamaica y Honduras se enfrentarán desde las 8:00 p.m. (hora de Panamá).

Mike Stump y su plantel llegan al debut tras una preparación que incluyó un campamento en Pachuca y los últimos entrenamientos en Puebla, con el objetivo declarado de arrancar con victoria.

Un rival con hambre de romper la sequía

Canadá buscará cortar una racha de casi dos décadas sin clasificar a un Mundial Sub-20; su última cita mundialista fue en 2007, como anfitrión. Será el tercer cruce entre ambas selecciones en la historia del Premundial Sub-20, con ventaja para Panamá:

2018 (fase de grupos): Panamá 2-1 Canadá, en Florida, Estados Unidos.

(fase de grupos): Panamá 2-1 Canadá, en Florida, Estados Unidos. 2024 (cuartos de final): Panamá 2-1 Canadá, en tiempo extra, en León, México — resultado que le dio a la Sele el pase al Mundial de Chile 2025.

Panamá aspira ahora a su octava clasificación a una Copa Mundial Sub-20, tras haber estado presente en Emiratos Árabes Unidos 2003, Países Bajos 2005, Canadá 2007, Colombia 2011, Nueva Zelanda 2015, Polonia 2019 y Chile 2025.

Baja de último momento: Anthony Perea

La Federación Panameña de Fútbol confirmó la baja de Anthony Perea (Tauro FC) por una distensión del semitendinoso en el muslo derecho, lesión sufrida en un entrenamiento en Pachuca. En su lugar, Mike Stump convocó a Adrián Pineda (San Francisco FC), quien ya entrenaba con el grupo en México como posible refuerzo. El cambio fue aprobado por CONCACAF bajo el reglamento que permite sustituciones por lesión ocurridas dentro de las 24 horas previas al debut.

Ficha técnica

Panamá vs. Canadá — Grupo C

Sede: Estadio Universitario BUAP, Puebla, México

Estadio Universitario BUAP, Puebla, México Fecha: domingo 26 de julio

domingo 26 de julio Hora: 3:00 p.m. (Panamá) / 4:00 p.m. ET

3:00 p.m. (Panamá) / 4:00 p.m. ET Colores: Panamá – rojo, Canadá – blanco

Panamá – rojo, Canadá – blanco Clima: 24°C, humedad 34%, probabilidad de lluvia 10%

Arbitraje:

Árbitro: Ismael López (MEX)

Asistente 1: Jonathan Gómez (MEX)

Asistente 2: Brandon Cyrus (GUY)

Cuarto árbitro: Shavin Greene (GUY)

VAR: Andy Albeño (BZE)

AVAR: Benjamin Pineda (CRC)

Formato del torneo

Los dos primeros de cada grupo, más los dos mejores terceros, avanzan a cuartos de final. Los cuatro semifinalistas obtienen boleto directo al Mundial Sub-20 2027. El campeón, además, se queda con el cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 — salvo que Estados Unidos, ya clasificado como anfitrión olímpico, gane el torneo, en cuyo caso el cupo pasa al subcampeón.

Calendario: fase de grupos del 24 de julio al 1 de agosto; cuartos de final el 4 y 5 de agosto; semifinales el 7 de agosto; final el domingo 9 de agosto.

Calendario de Panamá — Grupo C

Fecha 1

26 de julio: Panamá vs. Canadá — 3:00 p.m.

26 de julio: Honduras vs. Jamaica — 8:00 p.m.

Fecha 2

29 de julio: Jamaica vs. Panamá — 3:00 p.m.

29 de julio: Canadá vs. Honduras — 8:00 p.m.

Fecha 3

1 de agosto: Canadá vs. Jamaica — 3:00 p.m.

1 de agosto: Honduras vs. Panamá — 8:00 p.m.

Con información de FPF