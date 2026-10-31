EN VIVO | Panamá y Cuba se enfrentan por el título de la Copa de Naciones de Futsal en Nicaragua

La selección panameña buscará coronarse campeona en Managua después de eliminar a Costa Rica por 2-1. Cuba llega a la final tras superar al equipo anfitrión, Nicaragua.

Panamá/La Selección Mayor Masculina de Futsal de Panamá afronta un importante desafío al disputar la final de la Copa de Naciones de Futsal, que se celebra en Managua, Nicaragua, donde tendrá como rival a su similar de Cuba.

Los dirigidos por el conjunto canalero llegan a esta instancia después de conseguir una victoria por 2-1 ante Costa Rica en las semifinales, resultado que les permitió asegurar su presencia en el partido por el campeonato.

Por su parte, Cuba consiguió su boleto a la final luego de eliminar a la selección anfitriona, Nicaragua, dejando servido el enfrentamiento ante Panamá por el título del certamen.

El equipo panameño buscará cerrar su participación con una victoria que le permita levantar el trofeo y confirmar el buen rendimiento mostrado durante la competencia.

Alineación de Panamá

El quinteto titular de Panamá para afrontar la final está integrado por:

Jorge Hernández; Ruman Milord, Alfonso Maquensi y Didier Herrera.

La selección canalera salta a la cancha con el objetivo de conquistar el campeonato y llevar el título de la Copa de Naciones de Futsal a Panamá.