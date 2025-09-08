Panamá vs Guatemala | Alineaciones confirmadas eliminatoria Concacaf José Fajardo titular

Panamá/La espera terminó. Con un ambiente de fiesta en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ya están confirmadas las alineaciones oficiales para el duelo entre Panamá y Guatemala, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

🇵🇦 Panamá

El seleccionador Thomas Christiansen apuesta por una mezcla de experiencia y juventud, con legionarios de peso en todas las líneas y el respaldo de la afición canalera:

Titulares:

Orlando Mosquera (Al Fayha FC)

(Al Fayha FC) Fidel Escobar (Deportivo Saprissa)

(Deportivo Saprissa) Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM)

(Pumas UNAM) Ismael Díaz (Club León)

(Club León) Édgar Bárcenas (Mazatlán FC)

(Mazatlán FC) Carlos Harvey (Minnesota United FC)

(Minnesota United FC) Eric Davis (Plaza Amador)

(Plaza Amador) Andrés Andrade (LASK Linz)

(LASK Linz) José Fajardo (U. Católica – ECU)

(U. Católica – ECU) Aníbal Godoy (C) (San Diego FC)

(San Diego FC) Michael Murillo (Olympique de Marsella)

🇬🇹 Guatemala

Por su parte, el técnico Luis Fernando Tena no se guarda nada y manda un once con equilibrio defensivo y velocidad en ataque, buscando sorprender en suelo panameño:

Titulares:

Nicholas Hagen (Columbus Crew)

(Columbus Crew) José Ardón (Antigua GFC)

(Antigua GFC) Nicolás Samayoa (CSD Municipal)

(CSD Municipal) José Pinto (C) (Comunicaciones FC)

(Comunicaciones FC) José Rosales (Antigua GFC)

(Antigua GFC) Aaron Herrera (DC United)

(DC United) Rudy Muñoz (CSD Municipal)

(CSD Municipal) José Morales (CSD Municipal)

(CSD Municipal) Óscar Santis (Antigua GFC)

(Antigua GFC) Arquímides Ordóñez (Loudoun United FC)

(Loudoun United FC) Jonathan Franco (CSD Municipal)

Un partido clave

Los canaleros llegan con la presión de hacer valer su localía tras el empate 0-0 frente a Surinam, mientras que Guatemala buscará reaccionar luego de caer 0-1 ante El Salvador. La historia favorece a Panamá, que acumula 17 victorias en 30 enfrentamientos oficiales ante los chapines.

El pitazo inicial promete un duelo intenso, con dos selecciones que saben que no hay margen de error en su camino hacia el Mundial 2026.

El pitazo inicial promete emociones y un Rommel teñido de rojo para empujar a la Roja hacia el objetivo: la Copa Mundial de la FIFA 2026.