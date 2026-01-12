Béisbol Juvenil 2026 calendario | Estos son los juegos para hoy en el campeonato nacional

Chiriquí Occidente vs Panamá Oeste EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro Canal de Youtube TVMAX Panamá lunes 12 de enero desde las 7:00 pm.

Panamá/La acción del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros continúa este lunes 12 de enero con una jornada completa de seis partidos, todos programados para iniciar a las 7:00 p.m., en distintos escenarios del país, en una fecha que promete duelos clave y movimientos importantes en la tabla de posiciones.

El choque más atractivo de la noche será el que sostendrán Chiriquí Occidente y el único invicto del torneo, Panamá Oeste, desde el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, partido que será transmitido EN VIVO por las pantallas de TVMAX, permitiendo a los aficionados seguir de cerca el paso perfecto de los Vaqueros en esta edición del certamen juvenil.

En otro compromiso de alto interés, Bocas del Toro se medirá a Panamá Metro en el estadio Juan Demóstenes Arosemena, también desde las 7:00 p.m., en un duelo que enfrenta a dos novenas con aspiraciones claras de protagonismo en la ronda regular.

La jornada se completa con el enfrentamiento entre Herrera y Darién en el estadio de Metetí; Los Santos frente a Panamá Este en el estadio José de la Luz Thompson; Chiriquí ante Coclé en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce; y el duelo entre Veraguas y Colón en el estadio Justino Salinas, todos pactados para iniciar a la misma hora.

Resultados de la jornada del domingo 11 de enero

La jornada del domingo 11 de enero dejó emociones, nocauts, partidos definidos en entradas extras y resultados que confirmaron la alta competitividad del Béisbol Juvenil 2026.

A primera hora, la novena de Bocas del Toro ratificó su gran momento al mantenerse invicta con ocho triunfos, tras vencer a Herrera 11 carreras por 6 en el estadio Mariano Rivera. El encuentro, transmitido por TVMAX, volvió a mostrar el poder ofensivo de los bocatoreños, que continúan marcando el paso en el torneo.

Por su parte, Panamá Este logró una victoria contundente al imponerse 11 carreras por 0 a Chiriquí Occidente en siete episodios, por la vía del nocaut, en el estadio José de la Luz Thompson, dominando el encuentro de principio a fin.

En otro resultado importante, Panamá Metro derrotó a Veraguas 4 carreras por 1, en un duelo donde el pitcheo metropolitano fue determinante para frenar a la ofensiva rival.

Uno de los partidos más dramáticos se vivió entre Colón y Bocas del Toro, cuando los colonenses dejaron tendido al rival al imponerse 6 carreras por 5 en 11 entradas, en un juego cargado de emoción que se extendió hasta episodios extras.

Además, la novena de Chiriquí superó 6 carreras por 4 a Darién en el estadio de Metetí, mientras que Los Santos venció a Coclé 7 carreras por 5, en otro duelo cerrado que se definió en los innings finales.

La competencia sigue encendida en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 – Copa Caja de Ahorros, donde cada jornada comienza a marcar el rumbo de los equipos rumbo a la siguiente fase del torneo.

