Selección de Panamá | José Córdoba: Sudáfrica nos dará una idea de lo que será Ghana en el Mundial

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá continúa su preparación en Durban y, previo al entrenamiento de este miércoles, el defensor José Córdoba atendió a los medios dejando claro que los amistosos ante Sudáfrica serán clave en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El zaguero destacó que el grupo está prácticamente completo, a la espera únicamente de la incorporación de Jiovany Ramos, y que ya el enfoque está totalmente puesto en el primer compromiso de este viernes 27 de marzo, duelo que se disputará desde las 12:00 del mediodía (hora de Panamá).

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“El grupo ya está casi completo, solamente falta Jiovany Ramos y ahora estamos pensando en Sudáfrica, que será un buen partido amistoso para el Mundial”, expresó Córdoba.

El defensor, que milita en el Norwich City del fútbol inglés, hizo énfasis en la importancia del rival africano, señalando que será un examen ideal pensando en el debut mundialista ante Ghana, selección con la que comparte similitudes futbolísticas.

“Sudáfrica es una selección a la cual se puede comparar con Ghana, ellos se han enfrentado muchas veces y es un fútbol parecido… será un partido intenso, muy aguerrido, y eso nos servirá mucho”, detalló el panameño.

Córdoba también se refirió a su regreso a la selección nacional, luego de perderse los últimos compromisos de la fase final de las eliminatorias por lesión. El defensor no ocultó su emoción por volver a vestir la camiseta nacional y por la clasificación al Mundial.

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“Muy feliz de estar acá, de regresar… fue muy emocionante ver cómo el grupo luchó por esa plaza. Ahora toca trabajar para llegar al Mundial al 100%”, afirmó, enviando además un mensaje de felicitación a sus compañeros por el objetivo alcanzado.

El equipo canalero realizará este jueves su último entrenamiento previo al partido, nuevamente en el Sugar Ray Xulu Stadium, desde las 10:00 a.m. hora local (3:00 a.m. en Panamá). Posteriormente, el técnico Thomas Christiansen y un jugador ofrecerán declaraciones en rueda de prensa desde el Moses Mabhida Stadium, sede del encuentro.

Cabe recordar que Panamá y Sudáfrica disputarán dos amistosos en esta fecha FIFA. El primero será este viernes 27 de marzo en Durban, mientras que el segundo está programado para el martes 31 de marzo en Ciudad del Cabo, cerrando así la gira del conjunto nacional en suelo africano.

El partido de este viernes será transmitido por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ, llevando a todo el país cada detalle de este importante ensayo rumbo a la cita mundialista.

Con información de FPF.

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