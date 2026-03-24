Selección de Panamá ya está lista en Sudáfrica: Llegada de los legionarios a Durban

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá ya se encuentra instalada en Durban, Sudáfrica, donde afina detalles para sus dos partidos amistosos internacionales ante el combinado local, duelos clave en la ruta hacia la Copa Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo dirigido por el técnico hispano-danés Thomas Christiansen completó su grupo de convocados este martes con la llegada de Kadir Barría, Adalberto Carrasquilla, César Yanis, César Blackman, José Fajardo, Jorge Gutiérrez, Ismael Díaz y Andrés Andrade, quienes se unieron al resto del plantel en territorio africano.

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Los compromisos amistosos están programados para el viernes 27 de marzo y el martes 31 de marzo, ambos al mediodía (12:00 y 12:30 p.m., respectivamente), y representan una oportunidad clave para evaluar el rendimiento del equipo, consolidar el sistema táctico y seguir fortaleciendo la idea de juego de cara al máximo escenario del fútbol mundial.

Panamá llega a esta etapa con la mira puesta en su participación en el Grupo L del Mundial 2026, donde enfrentará a selecciones de alto calibre como Inglaterra, Croacia y Ghana, lo que eleva la exigencia y la importancia de estos ensayos internacionales.

Además del componente competitivo, estos encuentros permitirán observar el estado físico y futbolístico de figuras importantes como Adalberto Carrasquilla e Ismael Díaz, quienes vienen teniendo protagonismo tanto en clubes como en la selección nacional.

La afición panameña podrá seguir de cerca estos partidos, ya que serán transmitidos por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, ampliando el alcance de una selección que continúa generando expectativas en su camino hacia el Mundial.

Con plantel completo, ritmo de competencia y rivales exigentes, Panamá inicia una nueva etapa de preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la gran cita de 2026.