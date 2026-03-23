Sudáfrica vs Panamá | La sele ya está en Durban para preparar los amistosos ente los 'bafana bafana'

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá comenzó su arribo a la ciudad de Durban, en la República de Sudáfrica, con la llegada del primer grupo de jugadores convocados para la presente fecha FIFA.

Este lunes, se reportaron cinco nuevos jugadores al hotel de concentración, sumándose a los que se instalaron desde el pasado fin de semana junto al entrenador Thomas Christiansen y su cuerpo técnico.

Concentrados hasta el momento

Los cinco jugadores que se reportaron este lunes fueron:

Roderick Miller (defensa)

(defensa) José Córdoba (defensa)

(defensa) Eric Davis (defensa)

(defensa) Cristian Martínez (volante)

(volante) Yoel Bárcenas (volante)

Ellos se unieron al primer grupo de seleccionados nacionales, que ya se encontraba en concentración desde el fin de semana.

Preparación con miras al Mundial 2026

Panamá disputará dos partidos amistosos como visitante frente a la selección de Sudáfrica, los días 27 y 31 de marzo. Ambos encuentros forman parte de la preparación de los equipos con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Próximos pasos

Actualmente, 9 jugadores se encuentran concentrados en Durban. Se espera que mañana martes se realice la primera sesión de entrenamiento en suelo sudafricano, con la participación de aproximadamente 20 jugadores.