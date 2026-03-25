Sudáfrica vs Panamá | La sele afina detalles en Durban para su primer desafío amistoso

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá continúa con paso firme su preparación en territorio africano y este miércoles completó una nueva jornada de entrenamientos en el Sugar Ray Xulu Stadium de Durban, donde un total de 22 jugadores trabajaron pensando en el amistoso internacional de este viernes 27 de marzo ante su similar de Sudáfrica, programado para las 12:00 del mediodía (hora de Panamá).

El entrenamiento dejó como principales novedades las incorporaciones de Carlos Harvey, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez y César Samudio, quienes ya se integraron al grupo y se pusieron a disposición del cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen. La única pieza pendiente es el defensor Jiovany Ramos, quien se espera se una a la concentración en las próximas horas para completar el plantel.

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El combinado nacional tendrá este jueves su última práctica previa al compromiso, nuevamente en el mismo escenario y desde las 10:00 a.m. hora local, afinando los últimos detalles tácticos de cara a un duelo que servirá como termómetro en su preparación internacional.

Este encuentro forma parte de la hoja de ruta de Panamá rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde ya conoce a sus rivales del Grupo L: Inglaterra, Croacia y Ghana, selecciones de alto nivel que exigirán el máximo rendimiento del conjunto canalero.

Por su parte, Sudáfrica también utiliza esta doble fecha FIFA como preparación, con la mirada puesta en un grupo que comparte junto a México, Corea del Sur y un rival aún por definir proveniente del repechaje intercontinental.

Luego del primer enfrentamiento de este viernes, ambas selecciones volverán a verse las caras el próximo martes 31 de marzo, en un segundo amistoso programado para las 12:30 p.m. (hora de Panamá), cerrando así la gira del equipo nacional en suelo sudafricano.

Panamá busca aprovechar cada minuto de competencia para consolidar su idea de juego y fortalecer una base que aspira a ser protagonista en la próxima cita mundialista.

Con infromación de FPF

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