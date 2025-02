Final Four Liga de Naciones Concacaf: Conoce la lista preliminar de la selección de Panamá

Panamá/La selección de Panamá ha dado a conocer su lista preliminar de jugadores para el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2024 donde buscará hacer historia y levantar su primer título en la competición.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen llega con grandes expectativas tras una destacada fase de grupos y estará enfrentando a selecciones de alto nivel en el certamen que definirá al campeón del área.

Un grupo con experiencia y juventud

La convocatoria de Christiansen presenta una combinación de jugadores experimentados y talentos emergentes que han demostrado su valía en ligas nacionales e internacionales. Entre los nombres destacados figuran José Fajardo, Adalberto Carrasquilla, Edgar Yoel Bárcenas y Cecilio Waterman, quienes han sido piezas clave en el proceso clasificatorio y en competiciones previas.

El Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf se jugará en marzo de 2024 y reunirá a las mejores selecciones del torneo en un formato de eliminación directa. La selección panameña buscará mejorar su actuación en ediciones anteriores y consolidarse como una de las potencias emergentes del fútbol de Concacaf.

El DT Thomas Christiansen tendrá que reducir esta lista a su convocatoria final antes del torneo, eligiendo a los jugadores que representarán a Panamá en la lucha por el título.

La afición panameña espera con ansias el inicio de la competición y sueña con ver a su selección levantar el trofeo en el Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

La Liga de Naciones de la Concacaf es uno de los torneos más emocionantes y competitivos del fútbol en la región de América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Este certamen, organizado por la Confederación de Fútbol de Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), reúne a las selecciones nacionales en una competencia que no solo premia el talento y la estrategia, sino que también otorga plazas para torneos internacionales como la Copa de Oro y eliminatorias mundialistas.

Desde su creación en 2019, la Liga de Naciones ha ganado relevancia por su formato innovador, que divide a los equipos en ligas (A, B y C) según su nivel competitivo. Los partidos son intensos y llenos de pasión, ya que los equipos no solo luchan por el título, sino también por ascender de categoría o evitar el descenso. La Final Four, que enfrenta a los cuatro mejores equipos de la Liga A, es el punto culminante del torneo, donde se define al campeón.

En la edición 2023-2024, selecciones como Estados Unidos, México, Canadá y Panamá han demostrado un alto nivel, consolidándose como favoritas. Sin embargo, equipos emergentes como Costa Rica y Jamaica han sorprendido con actuaciones destacadas, demostrando que el fútbol en la región está en constante crecimiento.

La Liga de Naciones no solo es un escenario deportivo, sino también una plataforma para promover la unidad y el desarrollo del fútbol en la Concacaf. Además, ofrece a los aficionados partidos de alta calidad y emociones inolvidables, consolidándose como un evento clave en el calendario futbolístico.

Con miras al futuro, la Concacaf busca expandir el alcance del torneo, atrayendo más audiencia y fortaleciendo el nivel competitivo de las selecciones. Sin duda, la Liga de Naciones es un paso más hacia la consolidación del fútbol en la región como una potencia global.