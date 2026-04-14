Selección de Panamá | Cuándo, dónde y a qué hora presentan la nueva camiseta

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá está lista para vivir un momento especial rumbo a la Copa Mundial 2026, y no se trata solo de fútbol… sino de identidad, historia y pasión.

Este martes, desde las 5:30 p.m. en el Casco Viejo, específicamente en la Plaza V Centenario, se llevará a cabo la esperada develación de la nueva indumentaria oficial, un evento que ha generado enorme expectativa entre los fanáticos y podrás verlo a través de TVMAX.

Los amantes de “La Sele” cuentan las horas para conocer la camiseta que acompañará al equipo en su travesía mundialista en México, Estados Unidos y Canadá 2026, donde Panamá competirá en el desafiante Grupo L junto a potencias como Inglaterra, Croacia y Ghana. Más allá del reto deportivo, la ilusión también se viste… y esta nueva piel promete representar el espíritu de todo un país.

La marca Reebok, encargada de vestir al combinado nacional, apostaría por un diseño que combine lo clásico y lo contemporáneo, evocando la nostalgia de momentos históricos y la esperanza de nuevas hazañas. Se espera una camiseta que conecte con la esencia del hincha panameño, con detalles que despierten emociones y refuercen ese sentido de pertenencia que solo el fútbol puede lograr.

Para muchos, no será solo una camiseta. Será un símbolo. Un recuerdo en construcción. Un grito silencioso de apoyo que se llevará en el pecho. Las redes sociales ya reflejan la ansiedad y emoción de los seguidores, quienes sueñan con vestir los colores de la Selección de Panamá en esta nueva aventura mundialista.

El ambiente en el Casco Viejo promete ser una verdadera fiesta, donde la pasión por el fútbol se mezclará con la cultura y el orgullo nacional. La cuenta regresiva ha comenzado… y Panamá está lista para mostrarle al mundo no solo su talento en la cancha, sino también su nueva identidad.

Hoy no solo se presenta una camiseta… hoy se revela una ilusión.