Panamá Sub-15 enfrenta a México, Perú y Houston Dynamo en torneo preparatorio

Próximamente se estarán publicando el listado de jugadores que estarán viajando al torneo de preparación .

Panamá/El equipo que comanda el Director Técnico César Aguilar disputará un torneo que servirá de preparación con miras a la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026.

La Selección Masculina Sub-15 de Panamá ya tiene rivales y fechas confirmadas para el torneo internacional que disputará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), en Ciudad de México.

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Los equipos participantes del torneo internacional son: Sub-15 de México, Sub-15 de Panamá, Sub-15 de Perú y la categoría Sub-15 del club Houston Dynamo, de Estados Unidos.

El calendario tiene a Panamá Sub-15 debutando el sábado 29 de agosto frente a México, luego jugará el domingo 30 de agosto frente al club Houston Dynamo y cierra el cuadrangular el lunes 31 de agosto enfrentándose a Perú.

Todos los encuentros se jugarán en las canchas del CAR de la FMF en Ciudad de México.

El equipo panameño que lidera el DT César Aguilar se mantiene entrenando previo a su viaje a la capital mexicana, programado para este miércoles 26 de agosto.

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Próximamente estaremos publicando el listado de jugadores que estarán viajando al torneo de preparación.

El torneo internacional en tierras mexicanas servirá de preparación con miras a la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, la cual se disputará del 22 al 31 de octubre en Bakú, Azerbaiyán.

Torneo internacional

Sede: CAR de FMF

Calendario

29 de agosto

México vs Panamá – 11 am

Perú vs Houston Dynamo – 1 pm

30 de agosto

México vs Perú – 11 am

Panamá vs Houston Dynamo – 1 pm

31 de agosto

México vs Houston Dynamo – 11 am

Panamá vs Perú – 1 pm

Con información de FPF

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