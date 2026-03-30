Sudáfrica vs Panamá | La sele afina detalles en Cape Town y va por la victoria en su último amistoso

El martes 31 de marzo desde las 12:30 Sudáfrica vs Panamá EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio 96.5 fm, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá completó este lunes su último entrenamiento en Cape Town, afinando detalles de cara al segundo amistoso ante Sudáfrica, programado para este martes 31 de marzo a las 12:30 p.m. (hora de Panamá).

El encuentro marcará el cierre de esta serie internacional, luego del empate 1-1 en el primer duelo, donde Édgar Yoel Bárcenas fue protagonista al anotar el gol canalero.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen trabajó con intensidad en territorio sudafricano, enfocado en corregir aspectos tácticos y mantener la competitividad mostrada en el primer compromiso. El estratega danés-español dejó claro que su prioridad es ver reflejado en el campo todo lo trabajado durante la concentración.

“Lo primero que quiero es ver un buen partido por nuestra parte, que se vean las cosas que hemos trabajado y que compitamos como siempre. Sacar un resultado ante un estadio lleno sería lo mejor”, señaló Christiansen tras la sesión.

En cuanto al estado físico del plantel, el técnico ofreció una actualización positiva, especialmente sobre dos jugadores que generaban preocupación: el portero Luis “Manotas” Mejía y el defensor Eric Davis, quienes no pudieron finalizar el primer partido por molestias físicas.

Sobre Mejía, Christiansen explicó que su evolución ha sido favorable: “Está bastante bien, incluso ayer hizo trabajo aparte, sin carga, pero se le ve mucho mejor. Sus sensaciones son positivas y parece que es menos de lo que se esperaba, así que dentro de poco estará al 100%”.

Por su parte, también hubo buenas noticias con Eric Davis, quien ya se reintegró parcialmente a los entrenamientos: “Hoy lo has visto, ha estado bien y eso son buenas señales”, añadió el seleccionador.

Panamá buscará cerrar con una victoria esta gira internacional, en un escenario que promete un gran ambiente con estadio lleno. La previa del encuentro iniciará a las 11:30 a.m. y podrá seguirse a través de TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 y el canal de YouTube TVMAX Panamá.