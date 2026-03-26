Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá entra en la recta final de su preparación en Durban, donde este viernes 27 de marzo enfrentará a la Selección de Sudáfrica en el primero de dos compromisos amistosos de alto nivel.

El encuentro se disputará en el Moses Mabhida Stadium, con transmisión EN VIVO desde las 11:00 a.m. (previa) y el pitazo inicial a las 12:00 m.d. por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Christiansen valora la serie ante Sudáfrica

En la antesala del compromiso, el técnico Thomas Christiansen compareció en conferencia de prensa y dejó claro el valor que tienen estos encuentros dentro del proceso mundialista.

El estratega destacó que enfrentar en dos ocasiones a Sudáfrica representa una oportunidad clave para ajustar detalles tácticos y evaluar el rendimiento colectivo. Además, subrayó que estos partidos son fundamentales para seguir consolidando la idea de juego del equipo.

Christiansen también hizo énfasis en la importancia de reencontrarse con sus dirigidos en cancha: observar nuevamente a los jugadores en competencia le permite medir su evolución, ritmo y adaptación al sistema, en un momento crucial de cara al debut mundialista.