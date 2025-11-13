Panamá/El Estadio Dr. Ir. Franklin Essed se viste de gala este jueves para recibir un choque vibrante: Surinam vs El Salvador, correspondiente a la penúltima fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El conjunto local apuesta por un once cargado de dinamismo y explosión por las bandas. Con figuras que militan en Europa, el técnico mantiene su estructura habitual:Alineación: Vaessen, Balker, Haps, Margaret, Becker, Arena, Boëtius, Anderson, Chery, Pinas, Paal.

La presencia de Sheraldo Becker promete desequilibrio constante, mientras que Jean-Paul Boëtius será el cerebro encargado de marcar los tiempos. En defensa, la experiencia de Richelor Sprangers Pinas busca dar solidez a un equipo que quiere hacerse fuerte en casa.

Del otro lado, el equipo dirigido por Hernán Darío Gómez presenta una mezcla de juventud y velocidad, con transiciones rápidas y presión desde el arranque.Alineación: Mario González, Sibrián, Rodríguez, Clímaco, Henríquez, Landaverde, Díaz, Valladares, Cerritos, Tejada, Gil.

La dupla ofensiva Brayan Gil – Rafael Tejada llega con química y confianza, mientras que el liderazgo de Jairo Henríquez por la izquierda será clave para generar peligro en el uno contra uno.

Con ambos equipos buscando sus primeros puntos en esta fase final, el duelo promete intensidad, estrategia y exigencia física. La presión del público local podría ser determinante, pero El Salvador confía en su orden táctico para resistir y golpear en el momento justo.

El balón está por rodar, las alineaciones ya están confirmadas y la expectativa es máxima. Surinam y El Salvador se enfrentan en un partido que puede marcar el rumbo hacia el sueño mundialista.