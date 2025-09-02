Sintoniza el partido Surinam vs Panamá, en las eliminatorias al Mundial 2026, el jueves 4 de septiembre a las 4:30 p.m. (Previa 3:30 p.m.) por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/La selección de Panamá viajó hacia Surinam para encarar su primer partido de eliminatoria concacaf y nuestro enviado especial David Peña ya está en la ciudad de Paramaribo y así enviar toda la infromación del partido, antes, durante y después del choque.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) ya tiene a su avanzada instalada en el hotel de concentración de la selección de Panamá en Paramaribo, Surinam, donde los canaleros se preparan para dar el primer paso en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este martes quedó todo listo para que mañana, miércoles, el equipo dirigido por Thomas Christiansen realice el reconocimiento de cancha y la conferencia de prensa oficial en el Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, escenario del debut frente a la selección de Surinam el próximo jueves 4 de septiembre.

La delegación panameña viajó con una nómina de 26 jugadores, en la que destacan legionarios de gran experiencia en ligas de Europa, Asia y América, además de figuras del fútbol panameño que buscan aportar su talento en este inicio clasificatorio.

La selección panameña busca su segunda clasificación mundialista, tras haber debutado en Rusia 2018. El reto en esta ocasión será superar una Ronda Final exigente, donde los canaleros compartirán grupo con potencias y selecciones emergentes de la región, con la mira puesta en asegurar un boleto directo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.