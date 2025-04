Thomas Christiansen se toma días de descanso en Barcelona

Panamá/El entrenador de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, disfruta de unos días de descanso en Barcelona tras llevar al equipo al subcampeonato en la Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

En una entrevista con el periodista de AS, Eduardo Burgos Rodríguez, el estratega hispano-danés analizó el presente y futuro del fútbol panameño.

Un torneo histórico para Panamá

Christiansen expresó su satisfacción por el desempeño de la selección en el torneo, destacando la histórica victoria en semifinales ante Estados Unidos. "Conseguimos eliminar a Estados Unidos en semifinales y nos quedamos a las puertas de ese primer título en la Final Four. La gente está muy contenta con los resultados y la manera en que lo hemos conseguido", afirmó.

El técnico elogió la disciplina del equipo, resaltando la importancia del gol de Cecilio Waterman en el tiempo de reposición. "El equipo estuvo muy ordenado, muy disciplinado y metido en el partido. Al final, Waterman tuvo la oportunidad y no falló", comentó. También se refirió a la celebración del delantero panameño con Thierry Henry en la transmisión televisiva, destacando la espontaneidad y el carácter festivo del fútbol panameño.

Panamá en el panorama de Concacaf

Ante la pregunta de si Panamá puede competir de tú a tú con Estados Unidos, México y Canadá, Christiansen reconoció que existen diferencias en cuanto a infraestructura y la cantidad de jugadores disponibles en las mejores ligas del mundo. "Ellos tienen grandes infraestructuras y una cantidad enorme de jugadores en ligas top, pero nosotros hemos acortado bastante ese camino", explicó.

El entrenador recordó que la selección ha eliminado a Estados Unidos en tres torneos recientes: Copa Oro, Copa América y Liga de Naciones. "Cuando ganas tantas veces, no se puede decir que solo la calidad marca la diferencia. Hemos demostrado que podemos competir al máximo nivel", aseguró.

Aspectos a mejorar para el futuro

Christiansen identificó el aspecto mental como el principal reto para que Panamá dé el salto definitivo. "El biotipo del jugador panameño es excelente: físico y técnico. Sin embargo, debemos mejorar en el área mental. Necesitamos que, desde los 13, 14 o 15 años, sepan lo que se le tiene que pedir a un central, un lateral, un delantero centro, tanto en aspectos ofensivos como defensivos. Esas son nuestras carencias que tenemos ahora. Se puede resolver, pero necesita un tiempo", explicó

También hizo autocrítica respecto a la final ante México, señalando que errores de concentración costaron el título. "El gol de México viene de una distracción. Son situaciones que debemos corregir para estar al nivel de los mejores", comentó.

Prioridad: Mundial 2026

De cara al futuro, Christiansen dejó claro que su principal objetivo es llevar a Panamá a su segundo Mundial. "Para mí, el Mundial es la prioridad. La Copa Oro será importante, pero la usaré para dar minutos a jugadores que necesiten ritmo", afirmó.

Sobre su futuro personal, aseguró que no piensa en otra cosa que no sea Panamá. "España es una gran liga y bueno, estaría más cerca de la familia. A quién no le gustaría entrenar en La Liga o en una selección como la española. Pero esto de momento no pasa por mi cabeza, ahora mi único objetivo es clasificar al Mundial 2026".