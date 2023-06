Torneo Maurice Revello 2023: La Sele entrenó al completo, conce su itinerario

El onceno nacional comandado por el DT Jorge Dely Valdés cumplió con su segundo entrenamiento en territorio europeo. La selección Sub-23 se prepara para su debut ante Costa de Marfil el próximo miércoles 7 de junio a las 10:30 a.m. en el Stade Parsemain.

Por espacio de hora y media, la Selección Sub-23 Masculina de Panamá se ejercitó al completo en el estadio Achille Ricard, de la localidad de Miramas.

Martín Morán, jugador del FC Etar de Bulgaria, compartió sus sensaciones después del entreno.

“El grupo lo vi muy motivado y comprometido con el torneo”.

Por su parte, el volante del CD de Plaza Amador, Rafael Mosquera, también habló una vez finalizada esta segunda sesión de Panamá en Francia.

“Cada uno sabemos la capacidad que tenemos para afrontar este torneo. En este entreno nos fue bien. Primera vez que practicamos con el grupo completo y fue intenso”.

Morán, forma parte de los convocados por Jorge Dely Valdés que estará repitiendo, por segunda vez consecutiva, su participación en el Maurice Revello. El volante estuvo en la edición del 2022, equipo comandado en ese momento por el estratega David Dóniga.

“Agradecido por venir por segundo año consecutivo al torneo. Tenemos esa espina de dar más y mostrarnos más. Hacer algo grande”.

A su vez, Martín Morán viene conseguir junto a su club, el FC Etar de Bulgaria, el ascenso a la primera división del país, logro con el cual se mostró muy feliz.

“Fue una satisfacción muy grande, ya que el año pasado nos quedamos en playoffs. Este año nos tocó avanzar directo y fue una sensación muy buena”, comentó.

Por último, dejó claro cuál es el objetivo de este equipo en su segunda participación en este certámen.

“El objetivo principal siempre será salir campeón, y la expectativa, llegar más lejos que el torneo pasado”, finalizó.

Otro jugador que conversó con el departamento de prensa de FEPAFUT fue Rafael Mosquera.

El volante del Plaza Amador es de los más jóvenes de Panamá Sub-23, a pesar de eso, se ve preparado para afrontar este nuevo reto.

“La edad no importa, si estoy aquí es por algo. El profe me escogió por algo. Me toca aprovechar el momento y la oportunidad de la mejor manera”, dijo Mosquera.

Mosquera, señaló que está orgulloso por tener la oportunidad de representar a Panamá una vez más.

“Como todo jugador panameño, le gustaría defender su patria fuera del país y más en este torneo”.

Por último, resaltó el consejo que les dieron sus compañeros que ya estuvieron en esa primera ocasión en el Maurice Revello.

“Me tocó ver el equipo jugar el año pasado. Ellos nos hablaban de que el torneo era muy exigente. Nos dicen que nos concentremos, que son equipos muy fuertes”, finalizó.

Para este domingo 4 de junio, la Selección Sub-23 de Panamá entrenará una vez más a las 4:30 pm y en la noche cenarán para luego tener una sesión de video con el cuerpo técnico.

Con información de Fepafut.