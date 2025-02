Panamá/Una de las figuras fue Estevis López quien recibió la visita de Jonathan Gutiérrez de TVMAX Deportes en el sector de Pacora luego de marcarle a República Dominicana el segundo gol para darle el triunfo a Panamá de 2-1.

El joven talento panameño Estevis López vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera tras anotarle a República Dominicana con la selección de Panamá. Al celebrar su gol, corrió hacia las graderías para dedicárselo a su madre, quien lo acompañaba en el estadio. En declaraciones, López compartió: "A mí siempre me ha gustado vestir los colores de la selección de Panamá, y en esa celebración fui corriendo hacia donde mi mamá. Sabía que tenía que ir donde ella, y cuando la vi partida en lágrimas, ahí yo comencé a llorar. Me acordé de todo lo que ella y yo hemos pasado. Tengo muy feliz a mi mamá por todo lo que he hecho".

El camino de López hacia el fútbol de élite lo llevó hasta Argentina, donde actualmente forma parte de River Plate. Sobre su llegada al club, relató: "El año pasado tuve que ir por un torneo en el que había ganado el MVP. Fui tres días solamente, llegué a Rosario primero y después me trasladé a Buenos Aires". Aunque admitió que el clima no era el mejor —"mucho frío"*—, supo sobrellevarlo y adaptarse rápidamente. "Me trasladé de Buenos Aires a Rosario, y me comunicaron que viniera a hacer pretemporada con River Plate", agregó.

Uno de los momentos más destacados de su carrera en Argentina fue su debut en el clásico ante Boca Juniors, donde marcó un gol que lo llenó de orgullo. "Marcar en mi primer clásico fue algo increíble. Es un momento que siempre recordaré", expresó López.

Además de su desarrollo como futbolista, Estevis López también está enfocado en su formación académica. Estudia en el mismo club de River Plate, lo que le permite combinar su crecimiento deportivo con su educación. "Estudiar en River Plate es una gran ventaja. Me ayuda a ser más disciplinado y a prepararme no solo como futbolista, sino también como persona", señaló el joven panameño.

Con su talento, dedicación y el apoyo de su familia, Estevis López se perfila como una de las promesas del fútbol panameño. Su experiencia en River Plate y su amor por la selección nacional son pilares fundamentales en su carrera, que promete seguir dando alegrías tanto a su país como a su club.