Este jueves 19 de agosto se conoció que las autoridades mexicanas giraron alerta roja de Interpol para ubicar y detener a la famosa presentadora de origen peruano, Laura Bozzo.

La decisión de la justicia mexicana se da luego que debiera presentarse en la cárcel Santiaguito que se ubica en Almoloya para cumplir con la detención preventiva en su contra por el supuesto delito de evasión fiscal.

Bozzo tenía 48 horas para entregarse, luego que se generara la orden el pasado 11 de agosto, pero hasta la fecha se mantiene prófuga y las autoridades creen que pudo salir de México.

En días pasados, Bozzo presentó a través de sus abogados un amparo, ya que tiene 70 años, además dice tener un enfisema pulmonar, según información revelada por la actriz mexicana Laura Zapata a través de su cuenta de Twitter y que arremetió de manera agresiva contra la presentadora de origen peruano.

Laura reacciona desde la clandestinidad

El medio peruano ATV Noticias logró contactar con la presentadora, que se rumora, está hospedada en un hotel en Ciudad de México. En la corta entrevista telefónica no habló sobre el caso.

“ No sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo, para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto, ya no tengo nada de qué hablar”, destacó.

Por este caso de evasión fiscal que es fuertemente castigo en México, Laura Bozzo podría pagar una pena de 3 a 9 años de cárcel.