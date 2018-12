Así ha sido el paso de Rosa Iveth Montezuma en Tailandia

El pasado martes 4 de diciembre, la Señorita Panamá participó en el Thai Fashion Show, una pasarela en la que concursantes del certamen lucieron vestuarios y accesorios de diseñadores tailandeses.

Montezuma modeló un traje en tonos morado y lila.

Su participación llamó la atención incluso de la presidenta de la Organización Miss Universo, Paula Shugart, que compartió una imagen de la joven en su cuenta oficial de Instagram.

La representante de Panamá y el resto de las concursantes se trasladaron este miércoles a la provincia de Krabi, al sureste de Tailandia. Aquí, todas las misses fueron recibidas con mucho entusiasmo por los locales.

En Krabi, se pueden encontrar una de las principales atracciones turísticas de este país: las islas Phi Phi, reconocidas por sus gigantescas rocas, cristalinas aguas y arena blanca.

Montezuma compartió una serie de fotografías y mensaje sobre su visita a este destino en su cuenta de Instagram: "Les voy a contar lo que sucedió: este es un lugar maravilloso que solo había visto en fotos y tenía mucha emoción por conocer, llegamos pasado el mediodía y me preparé para grabar mi introducción. Mientras esperaba mi turno, empezó a llover por lo que tuvimos que parar la producción y esperar a que escampe. Cuando al fin creí que lo lograría, volvió la lluvia y fue imposible tomarme una buena foto con el agua celeste, la arena blanca y el sol radiante que se reflejara en mi piel. Volvimos lo antes posible sin tomarme la foto soñada y aunque lloviznaba, me tomé estas para complacerme y créanme que me divertí mucho".

