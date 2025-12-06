EN VIVO 🔴 calendario Mundial 2026 | ¿En qué ciudades jugará la selección de Panamá?
Panamá/A solo 24 horas de haberse anunciado oficialmente la conformación de los grupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, este sábado se dará a conocer el calendario y las sedes del torneo que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá.
MIRA LA TRANSMICIÓN EN VIVO AQUÍ El anuncio se transmitirá en vivo por TVMAX y por el canal oficial de YouTube TVMAX Panamá, un espacio clave para que las 48 selecciones participantes conozcan el camino que deberán recorrer en el certamen.
La Selección de Panamá, dirigida por el entrenador Thomas Christiansen, integra el Grupo L, uno de los más exigentes de la competición, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Con la publicación del calendario, el cuerpo técnico panameño podrá iniciar la planificación detallada de su logística, tomando en cuenta traslados, tiempos de recuperación y análisis de rivales dependiendo de las ciudades asignadas.
La revelación del calendario marcará el siguiente paso tras la distribución oficial de los grupos, que quedó definida de la siguiente manera:
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, UEFA D
Grupo B: Canadá, UEFA A, Qatar, Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, UEFA D
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, UEFA B, Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje 2, Noruega
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K: Portugal, Repechaje 1, Uzbekistán, Colombia
Grupo L: El camino de Panamá
El Grupo L despertó especial interés en Panamá y en gran parte de la región, debido al nivel competitivo de las selecciones que lo integran. Allí aparecen Inglaterra y Croacia, ambas con historial relevante en las últimas ediciones mundialistas, además de Ghana, una de las selecciones africanas más consistentes, y Panamá, representante de CONCACAF que buscará competir con orden y planificación en su segunda participación mundialista.
Con el anuncio de horarios y sedes, Panamá podrá ajustar su estrategia logística para enfrentar uno de los grupos más complejos del torneo, en un Mundial que promete ser el más amplio y diverso en la historia del fútbol internacional.
