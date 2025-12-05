Mundial 2026 | Qué debe ocurrir para que Messi y Cristiano, Argentina y Portugal, se vean las caras

Panamá/El Mundial 2026 marcará el último capítulo de las carreras internacionales de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos futbolistas que han definido una era.

Con 38 años, Messi llega como líder de Argentina, vigente campeona del mundo, mientras que Cristiano, con 40 años, sigue siendo el referente de Portugal. Ambos han extendido sus trayectorias en clubes fuera de Europa, pero mantienen intacta la ambición de brillar en la cita más grande del fútbol.

Messi, actualmente en el Inter Miami, firmó una temporada histórica en la MLS 2025, con 29 goles y 19 asistencias, consolidándose como el jugador más decisivo del torneo. Cristiano, por su parte, continúa en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde suma más de 647 goles oficiales en su carrera de clubes y mantiene un registro imponente con la selección portuguesa: 143 goles en 226 partidos internacionales.

El formato del Mundial 2026

La Copa del Mundo que inicia en junio de 2026 será la primera con 48 selecciones y 104 partidos, organizada en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La fase inicial contará con 12 grupos de cuatro equipos, de los cuales avanzarán los dos primeros y los ocho mejores terceros. Esto abre múltiples escenarios para un posible cruce entre Argentina y Portugal.

Escenarios de un posible duelo

El sorteo realizado en diciembre de 2025 en Washington D.C. definió los grupos, pero la expectativa está puesta en los posibles caminos hacia un enfrentamiento entre Messi y Cristiano.

Si ambos son primeros de grupo , podrían encontrarse en cuartos de final .

, podrían encontrarse en . Si uno es primero y el otro segundo , el único escenario de choque sería en la final .

, el único escenario de choque sería en la . Si ambos son segundos , el cruce se daría en octavos de final .

, el cruce se daría en . Si Portugal es primero y Argentina tercera, podrían verse en los dieciseisavos.

La matemática del fixture abre la puerta a un duelo que sería histórico: el último enfrentamiento mundialista entre los dos íconos del fútbol moderno.

El peso de la historia

Messi y Cristiano han compartido más de 15 años de rivalidad, acumulando Balones de Oro, Champions League y récords de goles. Messi es el máximo goleador histórico de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022. Cristiano es el máximo anotador de selecciones en la historia del fútbol y campeón de la Eurocopa 2016.

Ambos llegan con la experiencia de haber disputado múltiples mundiales: Messi desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, y Cristiano desde Alemania 2006 hasta Catar 2022. El de 2026 será su sexta participación mundialista, un récord compartido por muy pocos jugadores.

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por número de equipos y partidos, sino también el escenario del último baile de Messi y Cristiano Ronaldo. El cruce entre Argentina y Portugal es posible, pero dependerá de los resultados en la fase de grupos y las rondas eliminatorias.

¿Habrá duelo entre las dos leyendas? Solo el tiempo lo definirá, pero la expectativa ya convierte este Mundial en un evento irrepetible.

