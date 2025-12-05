Mundial 2026 | Julio Dely Valdés y Gabriel Torres analizan el Grupo L de Panamá

El Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Panamá/Tras confirmarse que la Selección de Panamá integrará el Grupo L del Mundial 2026 junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, dos voces autorizadas del fútbol panameño, Julio César Dely Valdés y Gabriel Torres, ofrecieron su valoración sobre el desafío que enfrentará la “Marea Roja” en su segunda participación mundialista.

Julio César Dely Valdés: “Panamá tiene con qué competir”

El histórico exseleccionador inició reconociendo la magnitud del reto: “Es un grupo difícil, siempre lo será en un campeonato del mundo”. Dely destacó que Panamá volverá a encontrarse con una vieja conocida: Inglaterra, rival de la Copa del Mundo de 2018, a la que ahora se suman dos selecciones nuevas en el historial panameño: Croacia y Ghana.

Para el exdelantero, la diversidad de estilos marcará el camino de Panamá: “Son características diferentes en las tres selecciones, y Panamá tiene que prepararse muy bien”. A pesar del desafío, se mostró optimista: “Tengo mucha confianza en que Panamá pueda hacer un gran Mundial”.

Dely recordó ejemplos que inspiran: “Lo hizo Costa Rica en 2014 frente a tres campeones del mundo. Panamá ha evolucionado mucho en los últimos años y creo que llegará bien a esta Copa del Mundo”.

Según él, la clave será una preparación meticulosa: “La preparación es el factor importante para llegar en las mejores condiciones y enfrentar de la mejor manera a estas tres selecciones que serán difíciles, pero Panamá también tiene sus opciones”.

El exmundialista también habló sobre la experiencia de enfrentar a Inglaterra: “Bolillo la enfrentó en 1998 con Colombia, y luego Gaby Torres en Rusia 2018. Ahora Thomas Christiansen se encuentra con una liga que conoce bien, ya que dirigió en la Premier League al Leeds United”.

Gabriel Torres: “Hay que elegir bien los rivales para llegar afinados”

El exdelantero mundialista en Rusia 2018 coincidió en la importancia de la preparación: “Vamos a necesitar una preparación muy buena. Hay que escoger bien los rivales para la Fecha FIFA de marzo, porque eso nos dirá cómo vamos a llegar al Mundial”.

Torres enfatizó que marzo será la única ventana previa con carácter competitivo real: “Es la única fecha que tenemos antes de llegar a esos días previos del Mundial. Sería ideal también sumar uno o dos partidos antes de viajar a nuestra sede”.

Para Torres, el perfil de los rivales debe ser cuidadosamente estudiado: “Son tres rivales de características muy diferentes, así que Panamá tendrá que escoger con mucha minuciosidad a los equipos que enfrentará”. El objetivo, asegura, es replicar el tipo de exigencia que tendrá el equipo en la fase de grupos.

El excapitán también dejó una propuesta para la afición: “Sería fantástico traer una selección de jerarquía para el partido de despedida en el Rommel Fernández. Una selección top que motive a la gente y le dé ese impulso final a los jugadores”.

Convencido del potencial del equipo, Torres cerró con un mensaje de optimismo: “Estoy muy confiado en que Panamá hará un gran Mundial. Vamos a competir y también creo que podemos pasar de fase”.