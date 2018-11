Hollywood rinde honores al maestro del cómic Stan Lee

Relacionados La leyenda del cómic Stan Lee muere a los 95 años

Hugh Jackman, quien encarnó a Wolverine, un personaje de los X-Men: "Perdimos a un genio creativo. Stan Lee fue una fuerza pionera en el universo de los superhéroes. Estoy orgulloso de haber recibido una pequeña parte de su legado... Y de haber ayudado a darle vida a uno de sus personajes".

We’ve lost a creative genius. Stan Lee was a pioneering force in the superhero universe. I’m proud to have been a small part of his legacy and .... to have helped bring one of his characters to life. #StanLee#Wolverinepic.twitter.com/iOdefi7iYz — Hugh Jackman (@RealHughJackman) November 12, 2018

Mark Hamill, conocido por su interpretación de Luke Skywalker en la saga "Star Wars": "Su contribución a la cultura pop ha sido revolucionaria y aún no se puede percibir (completamente). Era todo lo que podía esperar que fuera, y más. Amaba a ese hombre y siempre lo extrañaré. Se dice que uno nunca debe encontrarse con los ídolos de la juventud. Es falso".

His contribution to Pop Culture was revolutionary & cannot be overstated. He was everything you hoped he would be & MORE. I loved this man & will never stop missing him. They say you should never meet a childhood idol. They are wrong. #RIPStanTheManpic.twitter.com/6OKH07ahJg — Mark Hamill (@HamillHimself) November 12, 2018

Chris Evans, quien personificó al personajes del Capitán América y actuó en varias películas de Marvel: "Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas, ha ofrecido a los jóvenes y a los mayores aventuras, escapatorias, consuelo, confianza, inspiración, fortaleza, amistad y alegría. Él transpiraba amor y amabilidad y dejará una huella indeleble en muchas, muchas, muchas vidas. ¡Excelsior!", dijo parafraseando a Lee.

There will never be another Stan Lee. For decades he provided both young and old with adventure, escape, comfort, confidence, inspiration, strength, friendship and joy. He exuded love and kindness and will leave an indelible mark on so, so, so many lives. Excelsior!! — Chris Evans (@ChrisEvans) November 12, 2018

Tom Holland, actor que se puso en la piel de Peter Parker en la película "Spider-Man: Homecoming": "Cuántos millones de nosotros estamos en deuda con este caballero, y yo más que nadie. El padre de Marvel ha hecho a mucha gente increíblemente feliz. Qué vida y qué éxito. Descansa en paz Stan".

Robert Downey Jr., quien interpretó a Iron Man: "Te lo debo todo... Descansa en paz, Stan".