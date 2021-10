En julio del próximo año el neoyorquino llega a sus 60 años, sin embargo, repentinamente su rostro pasó de ser firme y delgado, a dar la impresión de estar hinchado, luego de ser visto en el estadio Oracle Park en San Francisco para el juego de los Dodgers contra los Giants de San Francisco, junto a su hijo Connor.

A pesar de sus intentos por pasar desapercibido, fue enfocado por las cámaras de la pantalla grande del estadio, donde sonrió y compartía con sus fans, incluyendo al actor Danny Glover.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF#Postseasonpic.twitter.com/uRGX98xv6X