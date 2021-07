Salud Cada vez más personas desarrollan reacciones alérgicas

Cada año, el número de personas que desarrollan alergias a los alimentos y reacciones potencialmente fatales aumenta. La mayoría de estos alimentos, están presentes en la dieta de casi todos en el mundo. Existe una clasificación, llamada “Los nueve grandes alimentos alergénicos”, el cual constituye casi el 100% de las reacciones alérgicas a comida.

Estos alimentos son:

Leche

Huevo

Maní

Frutos secos

Pescado

Soya

Trigo

Mariscos

Ajonjolí

En la actualidad, evitar estos alimentos se ha vuelto más difícil ya que con mucha más frecuencia, las personas van a comer en restaurantes, o compran comida ya preparada, y esto se convierte en un peligro que puede desencadenar reacciones fatales en el organismo.

Estas alergias oscilan de un 10% en niños de 2 años, hasta un 10,8% en mayores de 18 años. Sin embargo, la evidencia demuestra que no presentar una alergia a edades tempranas no significa que cuando uno sea mayor no estén presentes, ya que estas pueden surgir a cualquier edad.

“Es sorprendente que alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses alérgicos a los alimentos informen que al menos una de sus alergias apareció durante la edad adulta y que la alergia a los mariscos sea la responsable del mayor número de esos casos”. Explica Scott Sicherer, alergólogo de la escuela de Medicina Icahn en Nueva York.

Los síntomas más comunes en una reacción alérgica son urticaria, dificultad para respirar, vómitos y la anafilaxia, que es la reacción más grave ya que se puede presentar en muy poco tiempo y desencadenar la muerte, no importando que se haya consumido una cantidad muy pequeña del alimento. Esta es la principal razón por la cual las aerolíneas ya no ofrecen maní en sus vuelos, ya que incluso una pequeña partícula de polvo de maní puede resultar fatal para esos alérgicos a este alimento.

La desinformación de las alergias

Muchas personas creen que reaccionar mal a un alimento es una alergia, lo cual es incorrecto. La intolerancia a la lactosa no es una reacción alérgica, sino una deficiencia de la enzima lactasa. También, personas al consumir alcohol experimentan enrojecimiento, y esto se debe a que no tienen la enzima para digerirlo.

También, al no consumir un alimento por mucho tiempo se puede desarrollar una reacción alérgica al ingerirlo de nuevo. Las reactividades cruzadas existen, y esto se debe al uso de productos para cuidado de piel, picaduras de ciertos insectos o exposición a ciertas sustancias que puede causar que el alimento que se consume no “combine” con el otro factor externo.

Desde hace mucho tiempo existe la ideología de no darle ningún alimento altamente alergénico a los niños pequeños antes de cumplir tres años, y esto puede ser una de las causas principales a la gran cantidad de personas alérgicas a estos. Ahora que se recomienda que se les de el alimento a los seis meses para reducir el riesgo de desarrollar una alergia.

Factores de intensificación

Las personas pueden reaccionar de manera diferente a los mismos alimentos, y eso se debe a las condiciones bajo las que se consumen. Por ejemplo, se puede tener una reacción sólo si se consume en grandes cantidades, o si se consume después de hacer ejercicio, o si se combina con otra sustancia.

Hoy en día, los científicos están desarrollando estudios de desensibilización, que consisten en exponer a las personas de manera gradual a los alimentos alergénicos para ellos, para tratar de erradicar la alergia.