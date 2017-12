'The Last Jedi' dominará el cine navideño con permiso de Hugh Jackman o Payne

Ya es casi un ritual. Desde que Disney compró Lucasfilm y reinició la maquinaria galáctica no hay Navidades sin nueva entrega de Star Wars. Este año "The Last Jedi" es la estrella de una cartelera navideña que también traerá lo nuevo de Paul Thomas Anderson, Hugh Jackman o Alexander Payne.

El regreso de Luke Skywalker (Mark Hamill), que en el episodio VII solo aparecía al final, es uno de los momentos más esperados de "The Last Jedi", en la que también estarán Rey (Daisy Railey), Finn (John Boyega), Kylo Ren (Adam Driver) y Leia (la fallecida Carrie Fisher), entre otros.

Para disfrutar de esta octava entrega de la saga galáctica habrá que esperar al 15 de diciembre, el mismo día en que se estrenará "Ferdinand", la nueva película de animación del brasileño Carlos Saldanha tras las dos de "Río".

Una semana después será el turno de la tercera entrega de "Pitch perfect", de nuevo con Anna Kendrick, Rebel Wilson o Hailee Steinfeld, y del regreso de "Jumanji" 22 años después de la historia original protagonizada por Robin Williams. Ahora el reparto lo encabeza Dwayne Johnson.

También el 22 de diciembre se estrena la nueva película de Alexander Payne, "Downsizing", con Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz y Laura Dern.

Un filme que inauguró la última Mostra de Venecia y en el que Payne ("Sideways") presenta una sátira de ciencia ficción sobre las peripecias de un tipo que de un día para otro decide someterse a un tratamiento para reducir su tamaño de 1,80 metros a 12 centímetros y así formar parte de una nueva comunidad de seres pequeños.

Aunque la película más esperada de esa fecha es lo último de Steven Spielberg, "The Post", una historia política ambientada en los años setenta sobre la publicación de los "Papeles del Pentágono", documentos filtrados sobre la actuación del Gobierno estadounidense durante la Guerra de Vietnam.

Meryl Streep, Tom Hanks y Sarah Paulson son los protagonistas de un filme que se estrenará primero de forma restringida en Estados Unidos para llegar a todo el mundo en enero.

Para los amantes del musical, la opción es "The Greatest Showman". Hugh Jackman, nominado al Óscar por "Les Misérables", vuelve a mostrar sus dotes de canto y baile en este filme basado en la vida y la leyenda de P.T. Barnum, pionero de la industria del espectáculo en EE.UU.

La historia sucede a finales del siglo XIX, pero la puesta en escena es contemporánea, con canciones pop compuestas por los autores de la banda sonora de "La La Land", bajo la dirección del debutante Michael Gracey, y con Michelle Williams y Zac Efron en el reparto.

Y se completa una semana cargada de estrenos con "All the Money in the World", la narración del secuestro en 1973 del nieto de 16 años del magnate John Paul Getty, un suceso que mantuvo en vilo a la sociedad estadounidense durante los más de cinco meses que duró.

Una película que llega además a los cines después de que hace poco más de un mes el director Ridley Scott decidiera prescindir de las escenas que había grabado Kevin Spacey, que interpretaba al abuelo Getty, debido al escándalo de acosos y abusos sexuales que rodea al actor.

El veterano Christopher Plummer sustituyó a Spacey como el magnate, y volvió a rodar las secuencias, algo que también tuvieron que hacer los protagonistas del filme -Mark Wahlberg y Michelle Williams- en las escenas que compartían con él.

El mismo día de Navidad se estrena otra de las películas más esperadas, el salto a la dirección de Aaron Sorkin, guionista de series como "The West Wing" o "The newsroom" y de películas como "Steve Jobs" y "The Social Network".

Es "Molly's Game", protagonizada por Jessica Chastain e Idris Elba en la historia real de una mujer que durante una década se convirtió en la reina de las partidas de póker clandestinas más cotizadas de Estados Unidos. Por ellas pasaron estrellas de Hollywood, del deporte o los negocios, hasta que el FBI la convirtió en su objetivo.

Así como "Phantom Thread", lo nuevo de Paul Thomas Anderson, una cinta sobre el mundo de la moda en la década de 1950 que además será el último trabajo del británico Daniel Day-Lewis, que anunció su retirada, aunque no es la primera vez que se va y muchos esperan que protagonice un nuevo regreso.

Una avalancha de estrenos que se calmará en la última semana del año, para retomar con fuerza el comienzo de 2018.

En enero se lanzarán filmes como la infantil "Paddington 2", la historia de terror "Insidious: The Last Key" o la nueva incursión del español Jaume Collet-Serra en la acción con "The Commuter", protagonizada por Liam Neeson.