'A Monster Calls' recibirá el premio al sonido de la Academia de Cine Europeo

Con su trabajo en el filme dirigido por Juan Antonio Bayona, Tarragó consigue llevar al público "a un mundo completamente nuevo y desconocido" y hacerle partícipe de "todo aquello que ocurre en la pantalla", apunta la EFA en la explicación del galardón.

El sonido diseñado por Tarragó transmite una mezcla de sensaciones que van de la inquietud, al sentido del humor o la oscuridad, elementos presentes en el filme, prosigue el comunicado.

El premio al cineasta español es uno de los siete que la Academia Europea ha dado a conocer ya, correspondientes a aspectos técnicos o de diseño, desde fotografía a peluquería y vestuario, mientras que los de mejor película del año, director e interpretación se revelarán en la gala de Berlín.

Las aspirantes al premio de mejor película europea del año son la francesa "120 battements par minute", de Robin Campillo; la rusa "Loveless", de Andrev Zvyagintesv; la húngara "On body and soul", de Ildikó Enyedi, la finlandesa "The other side of hope", de Aki Kaurismäki, y la sueca "The square", Ruben Östlund.

"The Square" repite nominación en el apartado de mejor comedia, en el que está acompañada por la alemana "Willkommen bei den Hartmanns", de Simon Verhoeven, y las belgas "King of the Belgians", de Jessica Woodworth y Peter Brosens, y "Vincent and the end of the world", de Christophe van Rompaey.

Al de mejor director europeo optan Enyedi, Kaurismäki, Östlund y Zvyagintsev, así como el griego Yorgos Lanthimos, por "The Killing of a Sacred Deer", según la lista de nominaciones que se dio a conocer el pasado 4 de noviembre en el Festival de Cine Europeo de Sevilla (España).

Aspiran al correspondiente a la mejor actriz Paula Beer, por "Frantz"; Juliette Binoche, por "Un beau soleil intérieur"; Alexandra Borbély, por "On body and soul"; Isabelle Huppert, por "Happy end", y Florence Pugh, por "Lady Macbeth".

Para el correspondiente a la mejor interpretación masculina están nominados Claes Bang, por "The Square"; Colin Farrell, por "The Killing of a Sacred Deer"; Josef Hader, por "Stefan Zweig: Farewell to Europe"; el argentino Nahuel Pérez Biscayart, por "120 battements par minute", y Jean-Louis Trintignant, por "Happy end".

La gala se celebra este año en Berlín, donde está la sede de la EFA y donde tiene lugar esa ceremonia en los años impares, mientras que en los pares se desarrolla en otras ciudades europeas.